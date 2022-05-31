Apple VR/AR系統RealityOS商標曝光　WWDC22上會透露相關訊息？

近日，Apple公布了WWDC22開發者將在6月7日凌晨1點舉行主題演講，主題為「碼上就位」。隨著Apple WWDC22的逐漸靠近，除了常規對其所有操作系統進行重大更新外，關於Apple將在本屆大會上將推出哪些新品的推測也開始多了起來。



RealityOS的商標雖然早在2021年12月8日就申請了，但申請截止日期都是6月9日，也就是 WWDC22之後兩天，這意味著它很可能會在大會上透露相關訊息。此次該商標是被Parker Ortolani發現，據他描述，這一商標目前屬於一家名為「Realityo Systems LLC」的公司，該公司的地址與幾年前macOS California發布前使用的地址相同。

傳聞Apple的VR/AR系統，極可能會在今年ＷＷDC22上透露。

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今年早些時候，有開發者在Apple App Store 上傳日誌和開源代碼中發現了對「realityOS」的引用。從曝光來看，RealityOS 可能是一款AR/VR操作系統，將搭載於Apple傳聞中的混合現實頭顯。

早在2017年，外媒彭博社首次發現該AR/VR操作系統，其內部代號為「Oak」。不難得出，AR/VR頭顯預計將運行一種新的操作系統，以前的爆料稱為「rOS」，代表Reality操作系統。正如Apple TV 運行tvOS、Mac運行macOS、Apple Watch 運行watchOS 一樣。

此前消息稱，Apple公司進行至少兩個 AR 項目，除了AR/VR頭顯外，還將推出一款AR眼鏡設備。從目前的進度來看，這款頭顯有望在2022年底到2023年之間發布，AR眼鏡還暫未有相關消息。

根據知名分析師郭明錤的消息，這款頭顯將擁有4nm和5nm製程的雙CPU，在計算能力上媲美Mac，並提供AR和VR模式無縫切換的體驗。雖然Apple AR/VR頭顯早在幾年前就有陸續的消息爆出，甚至在2021年就有消息傳出其或許要問世，且將是一款價格高昂的先遣利基產品。

據目前多方透露的訊息及渲染圖來看，Apple這款 AR/VR 頭戴設備的外形與Meta的 Quest 2頭顯類似，且會配備兩個4K OLED微型顯示器、約15個負責畫面投射的攝像頭、算力相當於 M1 級晶片的處理器、維持設備運行的大電池、至少8GB的RAM和256GB的存儲。

雖然對比華為、Meta等廠商來說，Apple的步調偏慢，但從現有的多方爆料來看，Apple AR/VR頭顯將是Apple公司裏下一個「改變世界」的產品。

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