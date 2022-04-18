盤點五款Apple耳機　AirPods唔知點揀？Android用家入坑可買這款

從AirPods發布到現在，Apple的耳機越出型號越多。我發現我身邊有很多朋友都在諮詢我該購買哪款Apple 生態內的耳機，以及它們都有什麼區別？沒有一款適合所有人的產品，Apple 的耳機也有不同的人群分類。下面就讓我來介紹一下Apple生態內的五款耳機都適合什麼樣的人群。



AirPods 3代

這款AirPods 3代是2021年發布的AirPods系列最新款的耳機。這款耳機相比於2代從外形上改變了很多，但外觀總體來說就像是去掉了硅膠耳塞套的AirPods Pro。從功能上它和Pro款最大的區別就是去掉了降噪功能。和AirPods 2代相比，3代加入了支持動態頭部追蹤的空間音頻功能，單隻耳機續航提升了1小時，搭載充電盒的綜合續航提升了6小時。總結來說，如果你沒有降噪的需求，或者對入耳式耳機比較排斥可以選購AirPods 3代。

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AirPods Pro

這款2019年的AirPods Pro到現在已經有快3年沒有更新了。雖然是一款老產品了，但是它的降噪水平依然是目前真無線耳機的標杆。這款Pro級耳機通用支持動態頭部追蹤的空間音頻功能，但是續航稍顯薄弱。在開啟降噪模式下，單隻耳機的續航只有4.5個小時，搭載充電盒的最長綜合續航只有24小時。總結來說，如果你需要降噪功能，那就選擇這款AirPods Pro，它小巧輕便，非常適合日常上下班使用。

AirPods Max

AirPods Max發布到現在價格依然十分堅挺。它是目前Apple生態內音質最好的耳機產品，並且同樣支持動態頭部追蹤的空間音頻功能。這款AirPods Max的降噪實力也非常不俗，這款耳機一共擁有多達9只麥克風，其中8只用於降噪功能，降噪能力在頭戴式耳機中數一數二。這款耳機的續航時長為20小時。如果說缺點的話，就是體積和重量了。這款耳機重384.8 克，長時間佩戴會感覺到頭部的壓力。並且，這款耳機體型較大，日常使用時不太便於攜帶。

和Android交個朋友

Beats Studio Buds

自從Beats被Apple收購後，耳機產品無論是從音質上還是功能上都有很大的進步。這款Beats Studio Buds採用了USB-C接口進行充電，方便Android用戶使用。Beats Studio Buds具備主動降噪功能，單隻耳機的最長使用時長為5小時，搭配充電盒的最長綜合續航為24小時。

Beats Fit Pro

最後這款Beats Fit Pro是我一直非常期待的耳機，這款耳機可以看作是AirPods Pro 2也不為過。它採用了和AirPods Pro 2代相同的Apple H1晶片，在Apple 生態內支持動態頭部追蹤的空間音頻功能，具備出色的主動降噪能力。可實現在設備之間自動切換、音頻共享和「嘿 Siri」功能。與AirPods Pro相比，它的續航更長，單隻耳機的使用時長為6小時，搭配充電盒的綜合續航最長為24小時。

總結來說，如果你是在Apple生態內並且對降噪沒有需求的話可以考慮AirPods 3代。如果你需要降噪帶來的寧靜感可以考慮AirPods Pro。如果你對音質很挑剔可以考慮購買AirPods Max，如果是Android生態可以嘗試上文中提到的兩款Beats耳機。

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