鴻蒙HarmonyOS 3.0將於7月發布　開發者Beta版本現公開招募測試

此前有數碼博主爆料，鴻蒙系統3.0版本將於7月正式發布，而且在8月份發布的華為Mate50系列將首發該系統。現在鴻蒙 HarmonyOS 3.0開發者Beta版本已開啟公測招募。



據官方介紹，HarmonyOS 3.0開發者Beta版極大增強JS/eTS語言應用開發能力，同時進一步完善ArkUI和ArkCompile功能，可以用簡潔的JS/eTS語言高效開發複雜界面應用，同時獲得應用啟動速度的提升。

點擊圖片了解HarmonyOS 3.0開發者Beta所對應的華為手機及平板型號。

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支持此次公測的設備如下：

華為手機：P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保時捷設計。華為平板：MatePad Pro 12.6 英寸 2021 款。具體型號請見「型號清單」。

此次報名時間為2022年6月15日09:00~2022年7月15日23:00 （審核周期：2022年6月25日09:00~2022年7月25日23:00）。

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