華為手環7評測　除顏值與輕薄賣點外　實力也是行業天花板？

在智能穿戴設備快速普及的當下，人們對於腕上產品的要求也越來越高，它不僅要能夠滿足我們的智能交互需求，同時它的外觀及佩戴感受也得「稱心如意」，價格更是得「親民」，而「恰好」，華為手環7就是這樣一款產品。



手環一直是穿戴領域裏最重要的形態之一，它集便攜性、低功耗、核心健康指標實時檢測、身份ID識別控制、入門門檻低等特性於一身，備受廣大用戶群體的青睞。在經過我一個多月的實際使用後，我願將華為手環7稱之為：「讓手環不止於手環，顏值、實力、體驗兼備」。為什麼它能受到我這麼高的評價呢？讓我們一起來看看吧。

華為手環7是否外表與實力兼備呢？點擊圖片深入了解。

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01 輕薄「小身板」

一直以來，華為持續關注用戶需求、洞察用戶痛點，引領著手環產品使用體驗的變革。全新一代的華為手環7，帶給的最大的感受就是「輕若無物」。華為以「腕上極致美學」為設計目標，通對空間架構的極致壓縮和增強型聚合纖維輕質材料的應用，從而實現華為全面屏手環厚度首次跨入10mm以內，讓一款厚度僅為9.99mm、重量僅為16g的全面屏智能手環由此孕育而生。

智能手環面世以來，經歷了從沒有屏幕，到黑白屏，再到觸控彩屏的演變，如同手機的屏幕演變是為了給用戶帶來更加便捷的操控使用體驗，手環亦是如此。華為手環7輕薄的「小身板」吸收了過往優秀的技術積澱，讓它更進一步。

屏幕的升級代表著華為對用戶使用痛點的洞察和解決。全新一代的華為手環7採用了1.47英寸AMOLED炫彩大屏，高達64.88%的屏佔比與超窄邊框設計，讓它有著更趨近於智能手錶的尺寸與使用體驗；194 x368分辨率和2.5D高質感曲面玻璃屏，也為我帶來了更好的整體視覺效果。而新增的AOD息屏顯示功能和觸摸亮屏功能，更是讓我擁有彷彿在使用華為手機的優秀體驗。

另外，華為手環7還採用了貼合手腕的弧度曲線設計，能夠很好地契合手腕，佩戴時就彷彿貼合在肌膚上，在這段時間的體驗中，我甚至常常會忘記自己手上還佩戴著一個手環，讓我有著近似無感的舒適佩戴體驗。

在顏值方面，華為手環7也「拿捏」地死死的。華為手環 7可選原野綠、烈焰紅、曜石黑、星雲粉4種不同風格的配色，而7000+的精美錶盤更是滿足了我們的DIY之心。值得一提的是，華為手環7還特別採用了可拆卸錶帶設計，用戶僅需簡單一摳，就能拆除錶帶。多彩的配色加上可以隨心變換的錶盤，讓我們每天都可以隨心情和衣著自由變換，讓每一天都有「新意」！

02 健康「大實力」

當然，外觀形態上的升級只是華為的小case，擁有全品類產品的開發經驗的華為，更是通過「手機思維」對華為手環7進行打磨，讓它在打破我們的使用場景邊界的基礎上，使得帶給我們的體驗也得到了全面升級，使它不僅帶給了我們更便捷的使用體驗，更是引領了主動健康生活新方式。

伴隨著當代年輕人的生活方式越來越多樣化，華為也將華為手環7的使用功能進行了進一步拓展。華為手環7 NFC版內置了多功能NFC模塊， 讓我無需打開手機進行一系列操作，只需抬抬手腕就能輕鬆出行；另外，它還新增了微信支付和支付寶支付，大大提升了我的快捷支付的體驗。

而在智能交互方面，華為手環7支持全新的大屏聯動功能，更有電話消息回覆、音樂控制、遙控拍照、訊息提醒等功能；而它擁有的14天長續航能力，更是保證了我可以全天候佩戴、連續使用，無論我是戴著它運動、開會、睡覺，它都能時刻狀態在線，方便了我的日常生活。

一直以來，手環產品憑藉其輕盈舒適的佩戴體驗以及豐富且實用的功能贏得了廣大用戶的青睞，華為手環系列更是憑藉其在運動健康領域的專業性，在眾多手環廠商中脫穎而出，而全新的華為手環7，可以稱得上是行業「天花板」。

運動可以培養健康行為，促進我們養成良好的生活習慣，更是能有效提高我們的身體素質。針對運動場景，華為手環7全面升級運動功能，提供了跑步、騎行、游泳、跳繩、輪滑等96種運動模式，可以說是幾乎囊括了當下主流且常見的運動；另外，華為手環7具有6項運動模式智能識別，跑步與騎行還可以識別運動狀態，還有更科學的訓練計劃，以及各式各樣的榮譽勳章等你pick。

在運動健康監測方面，華為手環7通過搭載華為專業跑表Runner中的自研TruSport™運動算法，強化了運動監測功能，使得它能夠從科學量化的角度來衡量跑者跑力值等每個訓練指標，併為用戶提供專業運動評估及建議，幫助用戶了解自身狀態，從而更科學高效地運動，幫助用戶養成自律運動和主動管理健康的習慣。

在人體健康監測方面，華為手環7更是可以做到「全天守護、科學監測、一樣不落」。華為手環7搭載HUAWEI TruSleep™2.0睡眠監測技術。該技術歷時四年研發和深度優化，是當前業界領先的基於紅外光檢測睡眠的技術。它可以在不打擾用戶睡眠的情況下，進行睡眠分期監測，實時心率以及睡眠呼吸監測，並對用戶的睡眠質量進行評估，指導用戶以最科學健康的方式進行睡眠。

另外，華為手環7還搭載了全新升級的HUAWEI TruSeen™4.0心率監測技術，可以連續、快速和精準地為用戶提供心率監測功能；華為手環7還支持血氧自動檢測，讓它可以測量血氧飽和度，如果用戶出現低血氧水平時，華為手環7就會「自動告警」，更好地呵護用戶健康。

在都市快節奏的工作生活當中，很多年輕人壓力越來越大，許多人常常忽略了自己身體健康的小細節和情緒健康。華為還將壓力監測功能化，在華為手環7內部搭載華為與中科院心理所合作研發的全天壓力跟蹤算法HUAWEI TruRelax™，可對用戶進行壓力監測；另外，華為手環7還配備了全新升級的女性生理周期2.0功能、久坐提醒、喝水提醒和吃藥提醒等貼心功能，全方位為用戶的健康「保駕護航」。

值得一提的是，華為手環7已加入301醫院發起的心臟健康研究項目與睡眠呼吸暫停研究項目，通過與301醫院的合作，華為手環7可以對採集的數據進行更專業的分析，協助用戶更好地了解自身的身體狀況。在國內，該功能適配性進一步提升，除了搭載HarmonyOS的手機外，Android手機同樣適配了這個功能，真正做到了數據服務於健康。

03 總結

綜合來看，華為在設計華為手環7時，整體秉承著「加減法」的原則。在吸取了用戶過往的使用「痛點」後，在機身厚度、重量等方面，做到了「小身板」減法；而在給予用戶交互、使用體驗上，通過進行屏幕升級與技術創新，做到了加法「大實力」。讓它不止於手環，而是將顏值、實力、體驗進行多維度level up，既讓華為的萬物互聯得到進一步實現，也給行業帶來一個新的風向標！

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】