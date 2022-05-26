小米手環 7 發表｜小米旗下除了手機有不少 Fans，其「生態鏈」周邊亦有相當多的捧場客，而小米手環可謂其中的代表作，其憑著極高的性價比在同類型產品中跑出，而且年年更新，依然買氣不減。

而就在不久前，小米就在中國內地發表了小米手環的第7代 － 小米手環 7 ，平價依然且有著多方面的進步。



小米手環 7 登場、平價玩 6 大賣點

【1】更大屏幕

小米手環經歷了多代的變化，由最初的健康紀錄手環，來到近幾代已經是一枚輕量的智能手錶，亦因為如此小米在屏幕方面一向著墨不少，來到今代，除了繼續採用全面 AMOLED 屏幕設計，更將屏幕的尺寸再加大，使小米手環 7 的屏幕尺寸增加到 1.62”，解像度亦提升到 192x490。

【2】熄屏顯示

雖然小米手環前幾代都是採用 AMOLED 屏幕，但一直未有盡量利用 AMOLED 的特性，例如最多用戶想要的熄屏顯示功能，可以讓手錶在閒置時以最低限度的範圍顯示時間，讓用戶不需要每每抬手看錶，來到小米手環 7 終於補足了這項功能了。

【3】多種運動模式

運動紀錄功能一直是小米手環的核心所在，而來到今代小米手環 7 更加入了多達 120 種不同運動的模式，對比起上代的 30 種增強不少，而且更為貼近小米手錶的功能。

【4】50米防水

在眾多運動模式中，小米手環 7 就支援了泳池游泳、浮潛等活動監測，故其防水性能亦不差，支援了 5ATM、亦即是 50 米水深的防水，即使帶去潛水用都沒有大礙。

【5】全天連續血氧、睡眠監測

除了運動之外，小米手環 7 作為一枚日常用的手環，其繼續內置了全天 24 小時監測心率以及血氧含量的監測功能，讓用戶更完整掌握身體狀況。

【6】15天長續航

小米手環 7 的機身稍大，電池容量亦有輕微提升，今代充滿電後最長可以使用 15 日，即使重度使用都可以用到 9 日，作為智能手錶／手環都是一個不俗的續航時間。

小米手環 7 發售詳情

小米手環 7 的中國內地版本在 5 月 31 日正式發售，售價為 ¥249 人民幣，折合港幣即＄290 左右，以其十分多元化的功能而言擁有著不俗的性價比。

至於香港方面，我們需要待小米手環 7 推出國際版、亦即 MiBand 7 時才能正式在港買到，但相信小米屆時的定價都不會太高，如果想入手又不想購入水貨的朋友可以繼續留意《香港01》的更進報導。