HUAWEI FreeBuds Pro 2 曝光 將與法國音響品牌Devialet合作？
撰文：Mobile Magazine
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早前已傳出 HUAWEI 將會於7月舉行一場發佈會，而上月除了發表 HarmonyOS 3.0 及 nova 10 系列外，有傳新一代 FreeBuds Pro 2都會於會上亮相。
近日（6月15日）就有爆料人曝光 FreeBuds Pro 2 0規格，並傳出該耳機將會與法國音響品牌 Devialet 合作！
網上流出HUAWEI FreeBuds Pro 2 的渲染圖，會有藍銀色及經典的黑、白雙色。
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據爆料人士 Roland Quandt 最新曝光消息稱，HUAWEI FreeBuds Pro 2 將由法國音響品牌 Devialet 進行聲音優化，並支持更強的 ANC 主動降噪，降噪深度可達 47dB，擁有長達 30 小時的綜合電池續航，開啟主動降噪單次續航 4 小時，關閉主動降噪單次續航 6.5 小時，定價為199歐元。
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