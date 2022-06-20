Apple再遭重創　美國議員呼籲制定充電器標準　USB-C是最終歸宿？

歐盟可能不是唯一為設備充電器制定共同標準的政府機構。The Verge指出，美國參議員Ed Markey、Elizabeth Warren和Bernie Sanders已經致函商務部長Gina Raimondo，呼籲她的部門制定一項「全面戰略」，以形成一個共同的充電標準。



參議員們說，歐盟從「公共利益」出發，確定了一個接口，美國應該效仿，以減少充電器對環境的影響，同時提高用戶的便利。

美國也會全力支持，將充電器標準統一成為USB-C？

+ 10

政治家們的論點基本上反映了歐盟的立場。充電器標準理論上將減少電子垃圾，讓人們在新設備上重新使用現有的電纜和適配器。它還可以幫助消費者省去購買額外的充電器，更不用說為電子產品購物增加「理性和確定性」。該組織稱，這將防止公司將你鎖定在已經過時的專有電纜上。

截至發稿前，雷蒙多（Gina Marie Raimondo）還沒有對這封信作出回應。參議員們沒有指定USB-C作為標準，儘管這可能是領先者。歐盟將從2024年開始要求使用USB-C，該技術可以滿足從智能手機和耳塞到高端筆記本電腦的所有需求。它還為快速充電和配件支持提供了更一致的方法。

批評者和一些公司長期以來一直對充電器標準持反對意見。Apple公司最引人注目的是聲稱通用充電器會限制技術進步的潛力，從而損害創新，而且據稱會迫使該公司的大量用戶更換他們的Lightning電纜，從而否定減少電子垃圾。然而，鑑於歐盟的舉措，像Apple這樣的品牌可能沒有太多選擇，而美國的標準只會鞏固這一決定。

目前，有傳言稱Apple公司將在2023年的iPhone系列和今年的iPad基本款中使用USB-C（所有其他iPad已經使用該格式）。美國的充電標準可能會阻止像Apple這樣的公司以後重新使用專有的連接器，但可能的新法規在生效時可能只是強制維持現狀。

延伸閱讀：從iPhone轉用Android後再也回不來 這5個人性化設計Apple沒有

+ 13

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】