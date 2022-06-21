三星Galaxy Z Fold4主屏摺痕將明顯改善　更擬採用Snapdragon 8+

今年發表多款摺屏手機當中，不乏針對螢幕鉸位在關屏時、減少因摺疊做成螢幕摺痕的相關技術。



作為業界表表者的三星，近日就有消息指其未發佈新作 Galaxy Z Fold4，將較前代 Z Fold3 在螢幕摺痕消減方面有明顯改進。

Samsung Galaxy Z Fold4改善主屏摺合表現，更指會用上Snapdragon 8+ 晶片組。

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國內爆料達人 Ice Universe 早前在其推特帳號，展示了疑似三星未發佈摺屏手機 Galaxy Z Fold4、跟前代 Z Fold3 的主屏幕摺痕實機比較圖。相片中可看到 Z fold4（右側）相比前代 Z Fold3（左側），在照片中央螢幕摺痕部份，有相當明顯的消減改善。

據外媒推測，Galaxy Z Fold4 能改善主屏摺痕現象，或因配備了新代鉸位模組、跟主屏升級使用新代 Super UTG 柔性玻璃面板等因素。綜合現有資訊，Galaxy Z Fold4 除改善主屏摺合表現，亦頗大機會採用高通 Snapdragon 8+ 晶片組、機背三鏡模組升級至 5,000 萬像主鏡、1,200 萬像廣角跟 1,200 萬像 3x 長焦鏡頭組合等。

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