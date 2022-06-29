小米CEO雷軍表示12S不送測　評測機構DXOMARK回應：始終堅持專業

6月28日，小米官方正式宣佈小米12S系列將於7月4日晚發布，一系列有關新機的預熱消息立刻引爆了各大社交平台。



小米CEO雷軍在預熱視頻中宣佈，這次的小米12S系列並不會送測DXO。對此，DXOMARK官方也疑似發文回應，表示自己始終堅持專業、客觀的標準。

DXOMARK官方疑似在微博，對小米CEO雷軍作出了回應。

+ 13

DXOMARK官方說明原文如下：

DXOMARK作為一家獨立的質量測評公司，始終致力於通過對消費電子產品的質量評估和基準測試來推動行業及廠商的技術創新，最終為消費者帶來不斷優化的產品。為此，我們提供多元化的評測形式，不僅為廠商送測的原型機提供產品評測報告，也會針對市面上發布的多種機型進行主動質量評測。對於送測原型機的測評結果，也會複測上市後的商用機來進行校準。無論是廠商送測，亦或是主動評測，DXOMARK都始終堅持專業、客觀的標準，推動技術精益求精的同時，服務於消費者。

你在購買數碼產品時會將DXOMARK作為重要衡量標準嗎？

延伸閱讀：小米12 Pro收發訊號比iPhone還要差？ 兩大旗艦級手機訊號比拼

+ 23

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】