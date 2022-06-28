小米12S系列發布會將於7月4日舉行 3款旗艦手機均用上Leica鏡頭
撰文：中關村在線
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三杯齊發 小米12 Ultra家族正式官宣，並發出海報。
從海報內容來看總共有三款超大杯，該系列官方名稱為小米12 S系列，海報中包含徠卡Logo，並標明小米與徠卡聯合研發字樣。
點擊圖片了解7月4日，小米將發布哪幾款新機。
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該機海報中顯示有綠、黑、白三種配色。海報底部明確標註發佈時間7月4日19:00。京東平台已經開啟預售。
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