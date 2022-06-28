傳Huawei Mate 50系列均為4G機型　但官方提供變5G物理外掛工具

在先後確認華為將發表中高階手機 nova 10 系列、更準備推送新代作業系統 HarmonyOS 3.0 後，亦開始陸續有關於品牌另一主打旗艦 Mate 50 的資訊流傳。



據國內爆料達人「廠長是關同學」在其微博帳號發言，指華為下半年重點作 Mate 50 系列。

有傳Huawei Mate 50全系列都只用上4G機型，官方表示用上這物理外掛便能享用5G效能。

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除可能保留中置開孔屏、但機身外觀將作改動外，在系統配置方面估計仍將全線採用 4G 晶片組，但亦同樣全線支援 5G 通訊殼，讓用家仍能順利享受高速 5G 網絡。文中亦提到「超大杯」機型或會取消，普遍猜測其或暗示 Mate 50 將不具 Pro+ 版本。

至於 Mate 50 採用晶片組型號方面，據爆料人回應網友提問，Mate 50 將不會配備 5G 版本 Kirin 9000，預計 Mate 50 跟 Mate 50 Pro 採用晶片組，頗大機會以定製 4G 版的高通 Snapdragon 8 為主。

綜合現有資訊，國內市場已推出售價 799 人民幣的華為 5G 通訊殼，其以簡單裝嵌方式，讓華為 P50 Pro 能在配接 5G 殼以立即彈出安裝指引，首批支援中國聯通 eSIM 方式連接 5G 網絡。

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