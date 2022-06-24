華為nova10找來易烊千璽代言　主打年輕群體　銀色後蓋未來感十足

6月24日，繼以「主角影像」正式官宣nova10即將面市的訊息後，華為官方再次釋出了新機的預熱海報，在今天的海報中，除了再次出現的「主角影像」四個大字，代言人千璽手持的新機，也吸引了不少網友的目光。可以看到nova10系列新機，首次選用了銀色作為後蓋配色，配色風格的鮮明改變，也引發了廣大消費者的熱議。



第一眼看到千璽手中新的機，最為吸引筆者目光的則是後蓋上，出乎所有人意料之外的銀色。自nova7起，nova系列產品的配色都以在陽光下閃耀漸變多彩的風格著稱，這一配色風格也一直延續到了nova9系列。

此次nova10系列首發登場的新機一改往日風格，採用了此前從未出現的銀色，細細觀察不難發現，華為nova10系列這款銀色機身的後蓋，散發著低調閃耀的細膩光澤，想來後蓋工藝也得到了大幅地升級。

在此，小編也期待著nova10系列帶來更好的機身質感。此外，極具時尚辨識度的星耀環與星耀標，也正如外界預測的那樣，出現在了nova10系列的機身上。放大看細節，又能感受到與nova9系列存在著局部的差異，想來此次產品更新在這兩處也下足了功夫。迎來nova系列的第十代，nova10系列大概率進行了外觀的全面升級，這也讓廣大網友愈發期待它的正式到來。

即將發售的nova10，在外觀上還是充滿驚喜。點擊圖片回顧這些年來，nova系列的轉變。

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作為一款面向年輕群體的產品，華為nova系列的顏值一直為人津津樂道。從機身設計到後蓋配色，nova系列總是不斷帶來令人驚喜的外觀。初代華為nova於2016年發布，華為首次將產品的定位聚焦於年輕消費人群，並針對年輕消費者的傾向，帶來了更具活力感的設計。華為nova採用全新的撞色天窗設計，黑白兩色的強烈碰撞，在當年的手機市場中，顯得格外出眾。

華為nova第二代在配色方面，給足了用戶選擇空間，共有曜石黑、流光金、玫瑰金、極光藍、草木綠五種全新配色，其整機採用統一的正圓形及跑道元素設計，U形穹頂式天線和後置指紋的設計掀起了一陣風潮。

第三代華為nova在外觀設計方面進行大刀闊斧的改革，正面屏幕改為屏佔比更高的全面屏設計，背板為3D雙曲面玻璃，配色方面提供黑色、淺艾藍、藍楹紫、櫻草金、相思紅全新配色。其中黑色採用純鏡面設計，藍楹紫採用柔和過渡的窄柵效果。

第四代華為nova又在設計方面進行改革，前代的劉海屏變為挖孔極點全面屏，並通過極窄邊框設計進一步提升屏佔比。雙層鍍膜工藝和專利應力緩衝支架技術首次應用於華為nova系列當中，提供亮黑色、貝母白、蘇音藍、蜜語紅4種顏色。

第五代華為nova採用了水滴屏設計和3D精雕紋理工藝，在配色方面採用全新的漸變配色設計，背板顏色會隨著光線變化呈現出不同的視覺觀感，新意十足，全新配色綺境森林給用戶留下了深刻的印象。

第六代華為nova採用了LCD極點全面屏，橫向挖孔的全新設計首次出現在華為nova系列當中，區別於挖孔和劉海，華為給出了全新的全面屏解決方案。雙膜雙鍍工藝加持下的全新配色普羅旺斯也成為了nova系列中的經典。

華為nova第七代的經典配色是7號色，該配色極具辨識度。在不同的角度下，7號色會呈現出多種多樣的色彩視覺表現，配色不再侷限於某個顏色，而是一個代號，7號色也成為了當年最為流行的手機配色之一。

時間來到第八代華為nova，色號設計再一次迎來升級。該機採用雙膜雙鍍和AG防眩玻璃工藝，將兩層特殊色彩光效膜片與多層納米級膜片相疊加，手機可以呈現粉色、藍色、黃色、綠色等多種顏色，就像水晶一樣閃耀。

去年發布的華為nova9系列，升級為星耀工藝+雙膜雙鍍，以藍為主調，隨著光影的變化幻化出不同的顏色的9號色，配合3D雙曲面機身，既保障了顏值，手感同樣相當舒適。

回首過往不難發現，多年以來，nova始終保持著鮮明的時尚潮流屬性，並潛心鑽研外觀設計，秉持科技創新精神，不斷以領先技術打造更進一步的審美體驗，在持續為消費者帶來驚喜的同時也給予了行業嶄新的啟發。

儘管目前我們還未能看到新機的全貌，但從曝光的銀色新機不難感受到這款新色與前代產品風格迥異，展現出獨特的未來感與科技感，或預示著nova10或將進行較為鮮明的設計變革，全方位詮釋科技與潮流融合的色彩美學，為用戶帶來煥然一新的視覺享受；而nova系列標誌性的符號星耀標不僅是代表nova星人這一個獨特身份的icon，也成為了nova星人重要的社交符號，這一特別的符號也或將在新一代產品面市時煥發全新的勢能。

華為nova系列自出世以來，在外觀設計方面總是能夠找到新突破，每一代都能為我們帶來不少驚喜。nova系列發展至第十代，「新潮派」的品牌理念已經深入到產品當中，做更潮的產品，做年輕人更喜歡的產品是每代nova的使命。更多關於華為nova10系列的相關消息，還請關注7月4日即將舉行的新品發布會，屆時中關村在線將會為您全程直播，不見不散。

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