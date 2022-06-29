分析師郭明錤指Apple自研5G晶片或告失敗　iPhone將繼續採用高通

據天風證券分析師郭明錤爆料，Apple嘗試自行開發5G基帶的計劃遭受了重創。



2023年的iPhone 14系列還得繼續採用高通基帶。

分析師郭明錤指Apple自研5G晶片或已失敗，iPhone的5G數據機晶片將繼續要靠高通供貨。

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郭表示，他的「最新調查」表明該晶片的開發已經停滯，這意味着高通仍將是2023款iPhone 5G基帶的獨家供應商，基帶100%由其供應。

郭預計，Apple將繼續開發自己5G基帶，但需要更多時間才能完成這項工作並令人滿意地用於 iPhone 和其他設備。Apple一直致力於擺脱高通，甚至計劃採用Intel 5G晶片，但最終成品並沒有滿足其需求。

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