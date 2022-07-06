小米MIX FOLD 2曝光　爆料人指新一代摺機同樣有Leica鏡頭組加持

小米跟 Leica 首度合作、並採用其光學技術的 Snapdragon 8+ 旗艦手機 Xiaomi 12S 系列，因早前確認僅國行版擁有 Leica 鏡頭，估計銷情將進一步炒熱。



不過近日有消息指，除 12S 系列外，小米下一代摺屏機 MIX FOLD 2，亦有機會配備 Leica 鏡頭組。

Xiaomi MIX FOLD 2手機尚未有詳細資料釋出，但從源代碼中似乎暗示會配備Leica 鏡頭組。

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早前曾在 MIUI 源代碼、找到小米或準備推出 2 億像素鏡頭手機的爆料人 @kacskrz，在推特帳號作後續發言，指廠方有機會推出配備 Leica 鏡頭組的摺屏手機新品，據透露頗大機會為預計於下半年發表的 Xiaomi MIX FOLD 2 手機。

不過與前代 MIX FOLD 僅具國行版本一樣，爆料人回應網友提問時，指裝置應同樣只在國內銷售，未必具備海外版本。

綜合現有資訊，有機會加入 Leica 鏡頭組的 Xiaomi MIX FOLD 2，將沿用前代內摺式設計，雙屏幕包括開展後 8 吋大小的可摺疊螢幕，再配以 6.5 吋機背副屏幕所組成。如無意外手機會採用高通 Snapdragon 8+ 晶片組，加入小米自家澎湃晶片，並預計機價將高於 Xiaomi 12S Ultra 不少，未知能否保持前代 9,999 人民幣不到萬元開售價格。

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