為何iPhone記憶體只需4GB而Android卻要18GB？　全因這2種差異

細心的用戶會發現，目前最新款的iPhone 13手機竟然還是4GB的記憶體，而同樣主流的Android國產機已經將記憶體做到12G的主流配置，更有部分遊戲手機做到了18GB，比主流台式機還大。



看到這組對比數據，我想你也應該和我一樣產生同樣的疑問，那就是為什麼Apple手機4G都夠用，Android手機3倍的容量都不夠用呢？是Apple太會省物料，還是Android系統優化得太差？今天就來簡單分析下原因。

首先大家要了解手機記憶體的作用，記憶體的作用就是暫時存放處理器的運算數據，方便及時調取。舉個例子，如果把手機運行軟件比作一次數學考試，那麼記憶體就像是草稿紙，承載演算的步驟，而處理器就是運算公式負責計算。也就是說當草稿紙的面積不夠時，演算的效率就會下降，最終影響答題的速度。

按照這個理論其實就可以簡單推算出iPhone之所以不需要那麼大的記憶體，要不然就是它的算法更簡單高效，不需要那麼多的草稿紙。要不然就是它有橡皮擦，可以一邊算一邊擦，用過的區域可以及時清理掉。當然這只是基於事件的基本邏輯推斷，具體原因我們來分析下吧。

▼▼▼即睇邊2種差異導致記憶體不同！▼▼▼

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iOS和Android系統的生態差異

首先iOS和Android系統雖然結果導向都是觸屏智能手機，對用戶的體驗感知而言差異性也非常的有限。但實際上這兩套系統的運行邏輯是有著比較明顯的區別的。

比如Android由於Google服務的限制，所有的APP都必須在後台真運營，也就是說你打開一個100MB的APP，那麼後台記憶體就會減少100MB，現實中你的Android手機APP是要全天不斷給你推送消息的，所以很多APP即使你不使用也需要掛載在後台，這樣記憶體的佔用就非常大。

而Apple iOS系統採用的是後台墓碑機制，信息的接受是配合Apple服務統一推送的，所有APP推送消息需要將消息先發送到Apple Push Notification Service，再推送給用戶，這樣只需要一個接口也不會耽誤用戶獲得最新的消息。

同時APP在後台時，Android是真運行機制，iOS則是虛擬後台，APP放到後台是被掛起，不會工作的。當上一個任務被中斷時，系統會記錄當下應用程序的狀態，並記錄起來，當需要恢復時，根據記錄的內容，將程序恢復到中斷之前的狀態。這樣，隨著APP越來越多，越做越大，Android的記憶體就需要越來越大，而iOS基於規則的優勢則不需要太大的記憶體。

閉環和開源 對APP開發者的要求差異

同樣一個APP在Android和iOS兩個系統上運行的佔用記憶體也是不同的，除了系統機制的差異外，這根開發者對APP的優化其實也有關係。

iOS是一個封閉的系統，只有Apple可以使用，所以Apple對開發者的要求也更加的嚴格，審核機制更完善，開發者需要更強大的優化機制來適配Apple的硬件。

反觀Android，作為一個開源系統，它的管理機制更鬆散，所以對於開發者來說，就不需要太多的考慮硬件適配的問題。這樣就導致雖然是同款APP，但由於優化不到位Android佔用的記憶體要比iOS更大。

記憶體大和記憶體小哪個更好？

看到這裡其實你應該明白，為什麼Apple不需要做大記憶體了吧。那很多用戶可能還會有疑問，那究竟是記憶體大好，還是記憶體小好呢？

對於Apple iPhone自身而言，小記憶體首先意味著更低的成本，顯然是更好的。而對於用戶而言無論是4GB記憶體還是18GB記憶體，只要用戶能夠流暢使用，都是最好的。

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