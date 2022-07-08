喬布斯曾用經典iPhone小丑魚Wallpaper　事隔15年重現iOS 16 Beta

日前，有外媒報道，Apple向iPhone用戶推送了iOS 16 Beta 3，也就是開發者預覽版。



有部分網友發現，新版iOS 16上線了一款小丑魚壁紙，而該壁紙是史蒂夫・喬布斯（Steve Jobs）在2007年發布初代iPhone時使用的壁紙！

小丑魚Wallpaper突然在iOS 16的Beta版中出現，滿滿時代的眼淚。

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據了解，這張經典的小丑魚壁紙從來沒有在iPhone上正式推出過，而這次iOS 16 Beta 3上線的小丑魚壁紙目前也沒有向所有用戶顯示，但預計其將在未來的測試版中正式作為壁紙選項之一推出。

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