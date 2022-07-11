指Apple侵犯Ericsson這項專利　哥倫比亞禁售5G iPhone、iPad

近日，據外媒報道，Apple的5G iPhone和iPad被禁止在哥倫比亞銷售和進口，原因是法院裁定Apple產品侵犯了愛立信（Ericsson）的一項專利。



據報道，今年4月，哥倫比亞首都的Juzgado 042 Civil del Circuito de Bogota宣佈，Apple的5G硬件侵犯了哥倫比亞專利NC2019/0003681的第13項權利要求。

法院裁定Apple侵犯了Ericsson的專利，因此5G iPhone、iPad禁止在哥倫比亞銷售和進口。

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FOSS Patents報告稱，該專利被認為是5G標準所必需的，並於2019年授予愛立信，專利有效期至2037年12月。

隨後，愛立信在5月發布了價值5萬美元的保證金，法院於7月6日下令對Apple公司在該國的子公司Apple Colombia S.A.S下達了初步禁令——Apple被禁止進口、銷售、廣告或以其他方式將任何侵犯專利的產品商業化。也就是說，5G的iPhone與iPad都將被禁售。

此外，Apple還需與零售商、社交媒體平台、大眾媒體和其他公司進行「溝通和警告」，以確保符合禁令規定。

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