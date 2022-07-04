iPhone 14 將帶來突破性的影像體驗　回顧Apple手機影像發展史

近日，蘋果可以說是微博熱搜榜的常駐嘉賓，經常因為「小道消息」榮登熱搜。對於蘋果這樣自帶流量的品牌來說，上熱搜並不難，避免自己上熱搜才是真的不易。今年作為蘋果的十五週年，新款iPhone的意義非常重大。即將發布的iPhone 14系列成為了頭部科技媒體的「新寵」。有爆料稱，新款iPhone 14將標配4800萬像素後置影像系統，配合大底CMOS能為大家帶來突破性的影像體驗。



初聞4800萬像素可能大家並不稀奇，因為小米、中興、三星早已經進入到了一億像素的領域中，並且兩億像素影像系統也會在這兩年上市。但是，對於蘋果用戶而言，4800萬像素意味著即將開啟一個嶄新的影像時代。接下來，我將為大家盤點一下iPhone的影像發展史……對於iPhone而言，我們可以從攝像頭數量將影像的發展歷程分為三個階段，單攝、雙攝以及三攝。

齊來回顧iPhone手機影像發展史。

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1）單攝

在智能手機普及的早期階段，只要具備簡單地拍照功能可以滿足大家日常拍攝的需求，就已經在眾多的手機中脫穎而出了。對於畫面質量、色彩調優以及更高階的需求來說，專業的事只能用專業的設備來做。 iPhone的單攝影像方案是從10年發布的初代iPhone開始的，直至2015年最後一款iPhone 6S Plus發布，才徹底結束單攝時代。

iPhone

iPhone是喬布斯在2007年1月9日舉行的Macword推出的全新產品，該機後置為一枚200萬像素單攝，支持自動對焦、數碼變焦、連拍功能以及簡單的影片錄製，圖像尺寸最大支持1600×1200像素。

iPhone 3G

iPhone 3G是蘋果公司推出的第二代智能手機，於2008年6月10日凌晨，蘋果「全球開發者大會」正式亮相。 iPhone 3G同樣採用了一枚200萬像素的後置鏡頭，鏡頭參數與影像方案與前代保持了一致。

在2008年，魅族發布了旗下首款智能手機魅族M8，該機採用了320萬像素後置單攝，帶有自定義6種不同的攝影和攝像解析模式，支持640×480像素拍攝。

iPhone 3GS是蘋果公司於2009年6月9日發布的第三代智能手機。影像系統也從此前的200萬像素單攝變為了315萬像素單攝，相機像素在iPhone 3GS首次發生了改變。

2009年，Android 2.0 操作系統已經開始裝機量產，摩托羅拉XT800作為當年熱度非常高的人氣單品，其後置為500萬像素單攝，像素仍由於iPhone 3GS。

iPhone 4

2010年6月8日iPhone 4首次在「蘋果全球開發者大會」亮相，一經發布便引發了全世界的關注。 iPhone 4背面放了一個 500 萬像素的iSight攝像頭，有一個30萬像素的前置攝像頭，具有720P攝像功能，還支持 5 倍的數碼縮放以及三種閃光燈設置。

同年，HTC攜Nexus One橫空出世，作為當年Android手機的銷量冠軍，該機採用了500萬像素單攝方案，支持自動對焦。可以看出在2010年Android與蘋果已經開始齊頭並進，影像實力難分高低。

iPhone 4S作為iPhone的第五代產品，於2011年10月5日，在美國加利福尼亞州舉行的Let's talk iPhone新品發布會中首次亮相，iPhone 4S手機背部內置800萬像素攝像頭，背照式感光元件，正面為30萬像素前置鏡頭。

2011年對於諾基亞來說是個非常有意義的年份，發布了諾基亞N8-00。這款手機還配備1200萬像素的攝像頭，延續使用了N86 8MP的廣角鏡頭，能夠拍攝720p級別的高清影片並支持HDMI影片輸出，入選了當年最具購買的影像單品排行榜。

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iPhone 5

iPhone 5作為iPhone的第六代產品，於2012年9月13日在美國三藩市芳草地藝術中心舉行新品發布會中正式發布。 iPhone 5後置仍為800萬像素單攝，前置則升級至120萬像素。

同年，小米為大家帶來第二款機型小米2，該機後置採用800萬像素單攝、前置為200萬像素影像系統。在當年，就銷量而言，小米2與iPhone 5難分高低，就影像系統來說，兩款機型也在同一起跑線上。並且，當然的很多手機品牌，例如Samsung、聯想、華為，也均採用了後置800萬像素，前置200萬像素的方案。

iPhone 5S

從2013年9月發布iPhone 5S開始，iPhone的均衡性迎來了史前新高。 iPhone 5S後置仍然是一枚800萬像素單攝，採用了True Tone閃光燈、背照式感光元件、五鏡式鏡頭，可以實現自動對焦、輕點對焦、輕點對焦、自動HDR照片。在影片方面，iPhone 5S支持1080P HD高清影片拍攝，慢動作影片以及延時影片。

手機的影像系統在2013年逐漸拉開差距，雙攝手機三星N900W8問世，後置為1300萬像素主攝與200萬像素副攝的影像方案，Android的手機影像系統也是從2014年底開始真正的「捲」了起來。

iPhone 6 Plus

2014年9月10日蘋果正式發布iPhone6系列，iPhone6 Plus採用了全新的800萬像素iSight攝像頭，可以實現更快的自動對焦速度，配合OIS光學防抖，可以讓夜景更加出色，但是正面則仍為120萬像素前置鏡頭。

當年，曲面屏比直屏更受歡迎，由於更高的屏佔比以及更好地視野，Samsung Galaxy Note 4 Edge可以與iPhone三分天下，該機採用了1600萬像素主攝與370萬像素副攝的影像方案，像素遠超同年的iPhone 6 Plus。

iPhone 6S Plus

在2015年9月10蘋果發布了全新的iPhone 6S Plus，作為iPhone 6系列的升級版，不僅為大家帶來了全新的芯片，影像實力也實現了大幅提升。 iPhone 6S Plus正面為一枚500萬像素前置鏡頭，後置則為全新的1200萬像素的iSight攝像頭，新增LivePhotos以及4K影片錄製功能。

在Android手機市場，HTC於2015年推出了One M9+該機同樣採用了後置雙攝方案，不用的是它是由一枚2000萬像素主攝以及一枚200萬像素景深鏡頭所組成，不論是成像效果還是影像方案，都要優於iPhone 6S Plus。

可以看到，當Android在提高像素、增加攝像頭數量的時候，iPhone的影像系統僅停留在800萬像素單攝，2015年的iPhone旗艦iPhone 6S Plus與2012年的小米2像素相同，其中相差三年之久，當大家普遍認為雙攝比單攝更加優秀的時候，顯然屬於單攝的時代即將落幕。

2）雙攝

自iPhone 6S Plus以後，單攝已經很難再滿足大家的需求了，即便蘋果手機的圖像處理能力非常強悍，但是僅憑優化是遠遠不夠的，只有軟件硬件結合，才能發揮出影像系統的最大實力。於是，Apple也效仿Android開啟了雙攝時代，而這時的Android卻又重新開啟了影像的新篇章，三攝來了！

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iPhone 7 Plus

2016年9月8日蘋果發布了全新的iPhone 7系列，作為「超大杯」版的iPhone 7 Plus，首次為大家帶來了後置雙攝鏡頭。後置採用了雙1200萬像素攝像頭，虛化效果自然，在拍照界面就可以看到背景虛化的預覽。在影片方面，新增了影院級影片防抖功能，可實現4K影片錄製過程中拍攝 800 萬像素靜態照片，支持2倍光學變焦；最高可達10倍數碼變焦；前置採用了700萬像素鏡頭。

正是在2016年，華為發布了Mate9系列單品，作為當年入選DOX排行的影像旗艦，後置仍為雙攝影像方案，但由於徠卡的加入讓畫面實現了昇華。後置採用了1200萬像素與2000萬像素黑白雙攝組合，擁有4種對焦模式「PDAF、激光、深度對焦、對比度對焦」，保證多種場景的拍攝。

iPhone 8 Plus

2017年9月13日蘋果第11代智能手機iPhone 8系列，影像系統在iPhone 8系列中首次加入了機器學習功能。該機採用了後置雙1200萬像素攝像頭，採用了面積更大、速度更快的感光元件，內置了主打機器學習的人像背景虛化拍攝，還加入了AR技術，最高可支持60fps碼流的4K影片拍攝；前置則延續了700萬像素鏡頭。

同年，OPPO在手機影像系統方面重點發力，為大家帶來大底雙攝影像方案，並搭載了OPPO R11中，新機採用了1600萬像素廣角+2000萬像素長焦雙攝像頭的方案，還應用了Qualcomm Spectra 160 ISP旗艦影像處理器，其中長焦鏡頭可以實現2倍無損變焦，甚至10倍的數碼變焦功能，手機鏡頭使用大底的方案已逐漸成型。

iPhone X

作為蘋果發布的十週年紀念產品，iPhone X採用的全面屏設計一經亮相便火爆全網。其採用的「瀏海屏」形式全面屏設計與3D面部識別方案，成了當年最流行的一套前置方案，作為首款全面屏產品，該機正面採用了5.8英吋OLED屏幕，顯示效果十分震撼。在性能方面，iPhone X採用了6核64位架構打造的A11 Bionic，集成了M11運動協處理器。在影像方面，iPhone X延續了後置雙1200萬像素攝像頭，雙鏡頭均支持光學防抖，並且採用了四顆LED補光燈。擁有比以往尺吋更大、速度更快的感光元件、新的色彩濾鏡、更深層的像素，以及新的支持光學圖像防抖的長焦鏡頭，可以實現10倍變焦的照片和最高達6倍變焦的影片。

iPhone XS Max

2018年9月，蘋果發布了iPhone XS Max採用了當時最大的6.5英吋OLED屏幕。在影像方面，iPhone XS Max延續了雙1200萬像素的攝像頭的影像方案，可實現光圈的模擬調節，支持2倍光學變焦以及10倍數碼變焦，支持人像模式以及五種自然的人像光效，支持慢速同步的4-LED原彩閃光燈，大家可以利用後置拍攝出4K 24fps、30fps或60fps的影片；前置仍然為700萬像素影像系統。

同年，華為發布了首款三攝產品華為P20 Pro，作為首創徠卡三鏡頭的機型，影像能力十分出色。後置搭載了一枚4000萬像素彩色鏡頭、一枚2000萬像素黑白鏡頭和一枚800萬像素長焦鏡頭，配合華為三攝變焦技術，最高可支持5倍混合變焦。三攝方案從2018年開始變成了Android手機市場的主流。

在2016年至2018年間，短短的兩年，手機的影像系統已經實現了大跨越，從提高像素再到提升鏡頭數量；從蘋果手機的單攝再到雙攝、從Android手機市場的雙攝到三攝。手機廠商貌似找到了智能手機發展最正確的道路，那就是「硬件堆疊」，硬件能力強拍攝能力就強。從像素方面來說，蘋果幾乎止步不前，而Android早已找到了新的突破口。當然了，疊堆硬件總有一天還是滿足不了用戶的需求，三攝、四攝並不是影像發展的最終方案，或許優化才是接下來的主戰場。

3）三攝

顯然，蘋果對於影像方面顯得有些謹小慎微，總在擔心往前邁一步會出現問題，畢竟時至今日蘋果仍然是手機巨頭，輕易的改變對於蘋果的單產品線策略來說，是非常冒險的。但是。對於用戶的需求，iPhone不得不給出最優的解決方案，蘋果也即將開啟三攝時代。而對於Android手機廠商而言，單純的提升硬件也再不能滿足他們對影像方面的高要求了，想要拍的好看必須要對優化進行進一步完善。

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iPhone 11 Pro Max

2019年9月11日iPhone 11 Pro Max正式亮相，作為首款採用後置三攝的產品，影像能力是該機的重點。新機採用了後置三枚1200萬像素影像系統，三枚鏡頭分別為主攝、長焦，以及等效焦距13 mm視場的超廣角攝像頭，三個攝像頭都支持拍攝4k 60fps影片。自拍鏡頭也從700萬像素升級至1200萬像素。

對於Android陣營來說，2019年更是個意義重大的年份，RYYB陣列、IMX600大底傳感器、連續變焦方案均已落地，顯然在堆疊鏡頭數量的同時還在研發更新的影像技術。同年發布的華為P30 Pro、OPPO Reno 10 倍變焦版，均展現了當年影像系統頂尖水準，Android手機廠商找到了比多顆攝像頭、高像素更加重要的影像賽場。

iPhone 12 Pro Max

2020年10月14日蘋果推出了全新智能手機iPhone 12 Pro Max。在影像系統方面，延續了前代後置三攝的設計方案，還配備了尺吋更大的影像傳感器以及增強了廣角攝像頭的聚光量。同時，新機還配備了Sensor-shift傳感器位移式光學圖像防抖功能，三枚鏡頭分別為1200萬像素的主攝、超廣角以及長焦，支持光學放大到2.5倍，最高可達 12 倍數碼變焦，新機有著更好的暗光錶現。在影片方面，iPhone 12 Pro Max支持杜比視界 HDR 影片拍攝，最高可達 60 fps、4K 影片拍攝，24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps，同時支持在錄製中拍攝800萬像素靜態照片。

同年Android手機市場可以說是百花齊放，各家手機廠商都選擇了不同的路線以及影像方案，有的持續在堆疊鏡頭數量，有的則選擇了優化，有的則走上了自研的道路。比較明顯的一款機型華為Mate 40 Pro，它選擇的影像方案，在當年算是標杆產品，採用了後置5000萬像素大底主攝+（RYYB）+2000萬像素超廣角+1200萬像素變焦鏡頭，實現10倍混合變焦和50倍數字變焦。 在硬件以及軟件方面都比較均衡。

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max作為去年9月15日發布的旗艦新品，延續使用了後置三攝設計，由三枚1200萬像素的主攝、超廣角、長焦所組成。廣角主攝採用了一塊單位像素1.9微米的傳感器，尺吋為1/1.65英吋（面積44平方毫米），型號為Sony IMX703，感光元器件面積比前代大了不少，超廣角和廣角鏡頭焦距保持了13mm和26mm，但長焦鏡頭則從65mm提升到了77mm。在影片方面，iPhone 13 Pro Max帶來了「電影模式」，專業的ProRes格式影片以及針對靜態照片的攝影風格。

去年手機市場「內捲」十分嚴重，比較特殊的是小米手機為大家帶來了全新的旗艦產品小米11 Ultra，作為旗下全能的代表，影像能力自然不容小覷。小米11 Ultra採用後置三攝方案，主攝為三星5000萬像素1/1.12英吋GN2大底主攝（8P鏡頭，四軸OIS光學防抖），輔以4800萬像素IMX586等效12毫米超廣角（7P鏡頭）+4800萬像素IMX586潛望式長焦（支持120倍潛望式變焦，5倍光學變焦，10倍等效光學變焦）；同年，小米11則採用了一億像素主攝，通過對比我們不難發現，大底對於手機成像效果來說是十分重要的，而高像素帶來的改變則十分有限。

iPhone 14 Pro Max

原定於今年9月發布的iPhone 14 Pro Max在影像方面相較於前幾代實現了前所未有的突破，更大的傳感器、更高的像素勢必會為大家帶來更加優質的拍攝體驗。據悉，iPhone 14 Pro Max還將延續後置三攝設計，但是像素由萬年不變的1200萬首次提升至4800萬。同時，還將採用更新、面積更加的感光元器件，不僅暗光拍攝更加穩定，還能為大家呈現出更多地圖片細節。而在優化方面，得益於A16仿生芯片的強大性能表現，iPhone 14 Pro Max可以實現更好的優化水準。

之所以iPhone 14系列採用4800萬像素三攝影像方案可以上熱搜，主要是由於當各廠商在疊堆影像系統的時候，蘋果並沒有緊跟潮流，1200萬像素已經堅持使用了6年之久，較低的像素在面對很多拍攝環境時確實有些吃力。如果iPhone 14系列採用4800萬像素三攝影像方案，這無疑是飛躍性的改變，但我們並不知道這個方案蘋果又將延續使用多久。

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