小米200W閃充獲國內3C認證　靠這技術充滿4000mAh電池只需8分鐘

現時市場頂級水平的 120W 超級閃充，已能讓 4,500mAh 左右容量電池，能在十數分鐘完成整個充電步驟。



但最近國內媒體發現，小米已有 200W 極速閃充獲批入網國內 3C 認證，據透露充電時間或進一步縮短至十分鐘之內。

有媒體指小米的200W極速閃充，已獲批入網國內 3C 認證。

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國內爆料達人「WHYLAB」展示了國內 3C 認證網頁截圖，當中型號為 MDY-13-EU 小米充電器產品，擁有高達 20V／10A 輸出表現，遠超現時市場主流 120W 甚至 150W 火牛。

而另一爆料達人「數碼閒聊站」就補充，這款 MDY-13-EU 火牛，除最大提供 200W 輸出充電能力，亦同時往下兼容 17V／10A 的 170W 充電協議，可預期品牌未來旗艦手機將分別提供這兩種充電技術。

事實上早在小米發表 Xiaomi 12 Pro 時，同期推出的澎湃 P1 充電晶片，就已支援最高 200W 極速閃充。當時廠方公佈數據，為配合等效 4,000mAh 電池裝置，能以短至 8 分鐘時長完成整個充電過程，估計有機會在未來旗艦機型如 Xiaomi MIX 5、Xiaomi 13 系列等作品上看到。

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