鴻蒙Harmony OS｜Huawei用家必學　啟用這功能可延長手機電池壽命

相信好多網民都會覺得當智能手機用多過一年後，手機的電池容量就會比新機時少，令手機的續航力大減。其實這個問題的主因都是沒有正確地為手機充電所致。不過 HUAWEI 手機用戶就可以開啟一個功能，解決這個充電問題！



現時大部份旗艦手機都會支援超級快充，雖然快充於充電時間上帶來方便，不過這類型快充都會大大縮短電池的壽命，而於現今有限的電池技術下，智能手機的用戶只能透過人手的充電習慣來延長電池的壽命，不過這個方式會令用戶感到不便。而HUAWEI Harmony OS 就針對這個問題加入了「智能充電模式」。

鴻蒙Harmony OS用戶啟動這功能後，可令手機電池壽命延長。

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用戶先於 Harmony OS 上開啟設定 > 電池 > 更多電池設定 > 開啟「智能充電模式」。開啟後，系統就會根據用戶的休息睡眠時間來作出充電調整，當手機充電到80%時就會停，再按用戶睡眠時間恢復餘下的充電直到100%，這樣自動調整充電方法，就能減低快充對手機電池的影響，Harmony OS的用戶不妨使用這個功能。

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