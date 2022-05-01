「年度最不安全」密碼排行榜　過於簡單實出事　你的密碼安全嗎？

現在家庭中接入網路的設備越來越多，手機、平板、電腦、電視、攝像頭、智能音箱等都需要網絡接入，家庭中20+的上網設備已經不是什麼新鮮事。如此一來，家庭網絡的安全就尤為重要，想想自己家中的WiFi密碼和路由器管理密碼，是不是過於簡單了呢？



網絡安全機構每年都會公佈「年度最不安全」密碼排行榜，「12345」、「12345678」、「qwert」、「password」……等總是排行在前幾名。而且，不管網絡安全機構和媒體怎麼提醒，上述密碼組合的使用頻率完全沒有下降的趨勢。這就讓藏身於網絡中的犯罪份子有了可趁之機。

▼▼▼你的密碼安全嗎？▼▼▼

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一旦我們的無線路由器被駭客控制，就有可能導致個人隱私泄露和財產損失，更可怕的是連正常的生活都會受到影響。駭客可以肆意的控制我們的電燈、插座、電視、冰箱，甚至是馬桶，讓用戶痛苦不堪，自己的生活完全暴露給了不法分子。而現在我們對無線路由器的安全並不十分注意，最多設置一個無線密碼就不再關注它了。

相信周圍大多數朋友們的這一點點防護措施，安全性也不是非常的強，經常用相同的數字或者有邏輯的數字當作WiFi密碼，為了方便記憶。這就給不法分子破解WiFi留下了可趁之機，他們可以輕鬆破解我們的WiFi密碼。對了，連WiFi密碼都設的這麼簡單的人，更不用說路由器的後台密碼了，一定是「admin」。

這樣一來，不法分子不費吹灰之力就控制了我們的無線路由器，從而進一步侵入我們的手機、平板、電腦等日常使用的設備。更可怕的是，駭客控制了家中路由器後，會給用戶的各個上網設備植入木馬病毒，再竊取被感染的設備的隱私和財產。

甚至還會通過用戶的設備感染來訪親友的設備，等親友回家後再感染他們家中的上網設備。並且，駭客還會控制這些被感染設備向自己的攻擊目標發起DDoS攻擊，讓用戶自己家中的上網設備成為駭客攻擊別人網絡的「肉雞」。

在此我們建議，朋友們首先需要增強WiFi密碼的安全性，採用「字母+數字+符號」並選擇WPA2及以上的加密方式，就會擁有很強的安全性，對於一般的不法分子來說破譯這樣的密碼比較困難。

此外，不要將使用和連接WiFi相同的密碼作為路由器管理後台的密碼，需要單獨設置一個複雜性較高的密碼。最後，我們要在路由器的後台管理中，關閉「遠程管理」選項，避免受到不法分子的遠程攻擊，進一步提高家中網絡的安全性。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】