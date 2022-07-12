小米國際版Redmi K50i用上天璣8100　Antutu測試成績獲這分數

撰文：Mobile Magazine
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預計於下週三（7 月 20 日）舉行海外發佈會的小米旗下品牌 Redmi 新作 K50i，早前在廠方前導宣傳活動中，確認配備 MediaTek 高階晶片組天璣 8100，同時又展示了裝置在《Antutu》測試表現。

日前小米分別在旗下品牌 Redmi 的印度官方推特帳號（@RedmiIndia）發言，為即將在下週三（7 月 20 日）發表新作 Redmi K50i 作前導宣傳活動，確認裝置將配備 MediaTek 高階晶片組天璣 8100，以及在《Antutu》測試獲達 822,274 高分（留意其他比較分數未必為該平台裝置的最佳表現）。

國際版Redmi K50i會用上天璣8100，在Antutu跑分更相當不俗成績。

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綜合現有資訊，更早前已在 Redmi 官方推特帳號展示外觀的 Redmi K50i，普遍預期為國行 Redmi Note 11T Pro+ 的衍生機型。除同樣採用天璣 8100 晶片組外，後者亦配備了 6.6 吋 144Hz 更新率 FHD+ 解像 LCD 中置開孔屏，內置 4,400mAh 電池及支援 120W 超級閃充，同時擁有 6,400 萬像機背三鏡。如資訊屬實，K50i 亦可能保留上述機身配置。

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