iPhone 從不用2K屏幕　卻擁有優質顯示效果　背後原因一文看清

沒有說Android手機顯示效果不好的意思！如今的Android旗艦已經基本標配3216 x 1440 2K屏幕，Apple似乎無動於衷，iPhone 13 Pro Max分辨率也僅2778 x 1284。



奇怪的是，我們在網上很少看到有人吐槽iPhone屏幕分辨率，反而常有人吐槽Android屏幕不行。

▼▼▼Apple怎麼做到的？▼▼▼

+ 9

手機屏幕分辨率從一開始就沒有所謂標準。 3122 x 1440可以是2K，2400 x 1080也可以是2K，特別是移動互聯網早期，手機用什麼屏幕，全看上游廠商能造出什麼屏幕。

這裡就要提到喬布斯的「恐怖之處」。 iPhone 4的分辨率只有960 x 640，但換算下來，3.5英吋的屏幕內像素密度拉到了330 PPI 。

應了那句話，最強大的不是適應規則的，而是制定規則的。

喬布斯（Steve Jobs）一句話制定了手機屏幕分辨率的標準，他把這種屏幕叫做視網膜屏。為了讓人信服，喬布斯說了，「像素密度超過330 PPI，人眼識別不了」。

Android隨後紛紛跟進，開啟了在分辨率上的競賽。

人眼是不是能夠識別330+ PPI我們不細究，但330 PPI是LCD技術的極限。 OLED屏幕普及後，Apple又把標準普及到458 PPI，一直延續至今。因此，Apple並非沒有在顯示效果上進步，只是沒有按照Android廠商制定的規則去追求2K。

接下來的問題是，Android的2K屏已經把像素密度提到了500PPI以上，停留在458 PPI的Apple是不是落後了呢？

決定了屏幕顯示效果的，包括顏色校對、亮度控制等等硬件上的調校，也包括顯示內容的調校。一張馬賽克畫質的高糊表情包，在2K手機上並不能變成高清大圖。很多設計師都知道，每一個型號的Apple手機都有專門的UI設計規範，以做到最佳適配。

以APP圖標為例，設計師必須嚴格遵守Apple的規範，一個圖標可能要提交多個版本。不管你是iPhone 13還是iPhone 13mini，還是iPhone SE，都有專屬優化的圖標。

這就保證了每一個圖標，在每一台手機上都是一張「高清大圖」。為了顯示效果更好，Apple甚至自定義了圖標的圓角。

Android堆料堆得激進，很多技術遠超Apple。但由於Android開源的特點，發展逐漸趨於碎片化，造成了用戶體驗的割裂。這些正式需要廠商要解決的地方。

延伸閱讀：手機屏幕有沒有需要買2K解像度？差距一目瞭然 但關鍵是手機尺寸

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】