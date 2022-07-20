手機散熱器三問三答　磁吸式、背夾式各有千秋　到底揀邊款先最好

近年來，隨著手機性能的提高，遊戲黨們越來越青睞用輕便的手機打遊戲，但隨之而來的問題就是玩的越嗨手機越燙，手機都給熱卡殼了——降頻、鎖幀，遊戲體驗很差。



其實手機廠商也知道這個情況，因此他們推出了「外掛」——手機散熱器，然而市面上的散熱器這麼多，我們應該如何挑選呢？另外有人說使用散熱器會傷手機是真的嗎？

今天我們就針對網友們最關心的三個問題進行解答，一起來看看吧~

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1）手機散熱器真的有用嗎？

答案肯定是有用的。大家對此有疑問可能還是對手機散熱器的散熱效果存在質疑，怕自己買回來發現散熱效果不好，白花冤枉錢了。

其實要想保證製冷效果，現在市面上主流的半導體製冷散熱器效果都很不錯，降溫效果非常明顯：1秒降溫，降幅可高達28℃，一般在幾十到幾百價位不等。

而純風冷的散熱器效果就要差一些：它其實就是一個手機專屬小風扇，效果一般，當然價格也會更便宜一些，但想追求降溫效果的還是忽略它吧。

2）使用手機散熱器會傷害手機嗎？

答案是不會。只要你的手機外殼無破損或密封性完好，使用散熱器不僅不會損傷手機，還會保護手機元部件及電池免受高溫而造成的損害。

有此擔心的網友應該是看到網上說，半導體製冷的手機散熱器會讓手機內部出現冰凝水，從而損害手機零件，但這種情況一般不用擔心。

只要滿足前面說的手機密封性完好無破損，那麼在使用散熱器時手機內部一般是不會出現冷凝水的，因為手機內部的空間太小了，空氣含量很低，不足以導致大家擔心的手機短路等問題。

網上傳出的出現冷凝水的場景，大多是在使用完散熱器後，手機背殼暴露在空氣中，因冷熱溫差過大而形成的少量冷凝水，出現這種情況的話大家直接擦乾就好了。

3）手機散熱器應該選磁吸式還是背夾式？

目前市面上的手機散熱器售價在9.9元-400元不等，價格跨度之大令人咋舌！一般半導體製冷的背夾式手機散熱器在50元-300元之間，而磁吸式則更貴，一般都在150元以上。

那麼應該選哪個好呢？我們來分析一下他們各自的主要缺點。

一、背夾式散熱器——主要缺點：彈簧卡扣不能完全避開手機的音量鍵和電源鍵。

這也是大部分網友吐槽的地方，剛卡上去手機就被壓住電源鍵關機了！因為手機發熱最嚴重的部位一般都在攝像頭附近，但音量鍵和電源鍵也通常設計在與攝像頭相近的位置上，所以如果要刻意避開這兩個鍵，散熱效果會受到影響。

二、磁吸式散熱器——主要缺點：部分機型需要配合貼磁片，而磁片會影響手機的NFC功能。

磁吸散熱器的兼容性比背夾式要好，有些手機機身內自帶磁吸，可以直接貼在手機背部；而其他不支持磁吸的手機，就只能配合磁片來使用磁吸式散熱器了，這種磁片是要貼在手機背部的，一般很難取下來。

另外如果你的手機有NFC功能的話，背部的磁片可能會對你的NFC功能產生影響，甚至會失靈，所以你在貼磁片之前最好了解一下手機背部NFC的位置，然後把磁片貼在稍遠位置即可。

至於其他功能，這兩款散熱器都差不多，所以大家可以看相較之下自己最不能忍受哪種情況，按需購買即可。

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