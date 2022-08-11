Apple、Android手機廠家為何著重影像研發？　3大原因幫你解構

大家有沒有發現，不管是Android陣營手機還是iPhone最近都在大幅提升影像性能，雙方陣營都跟商量好了似的，你升級傳感器，我升級像素，它搞個聯名，你上個濾鏡，就連強如iPhone也一樣傳來了將在即將發布的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max機型上提升影像性能，圖像傳感器和像素都會有所提升。



那麼，問題來了，為什麼手機廠家都在不斷著重影像性能呢？

▼▼▼手機廠家為什麼都不斷壓榨影像功能呢？▼▼▼

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1）影像提升成本更低

相對於手機的其他性能，影像方面的提升，成本相對更低一些，圖像處理器大概率都是採用Sony的，廠家只需要從中選擇即可，再進行簡單的軟件適配和調教即可，研發成本也相對較低。像SOC的適配要從功耗、散熱、生態、應用等多維度進行調校，相較於相對單一的影像，廠家要投入大量的人力、物力和時間去投入研發，成本不低。

2）影像給用戶帶來更直觀的感受

而另一個原因就是，影像的提升能給用戶帶來更直觀的感受。比如像素的提升或圖像傳感器面的擴大，均可以很直觀的呈現在用戶的面前，讓用戶能夠更容易感知到產品的升級。打個最簡單的比方，音頻如果你提升了解碼元件，你作為廠家宣傳的時候會選稱音頻提升，但用戶拿到手裡可能因為音源、耳機等因素影響，體驗不到太大的提升，最終導致用戶端體驗不大的結果。而影像就截然不同，你提升的任何一個性能，都能很直觀的呈現在用戶的面前，更加立竿見影。

3）用戶更願意為影像性能買單

時至今日，目前市面上的手機性能同質化十分嚴重，今天你換上了Snapdragon（驍龍）處理器，明天我發個聯發科的版本，這種現像在Android陣營十分嚴重，大家都是「組裝」出來的，你能採購到的我也可以，這就導致現在的手機產品核心性能其實差異不大。而對於用戶來講同樣是高通處理器，可能更願意選擇影像性能更強的產品，言外之意用戶更願意為影像性能買單。

2022年整個手機圈其實核心的處理器變化不大，屏幕也沒什麼大變化，存儲容量也都在意料之中，快充Android陣營基本普及，能不斷著重的性能也就只有影像性能了。不過，這樣的性能「內捲」對於我們消費者來講十分有益，相近的價格我們能入手更強影像性能的手機，大家何樂而不為呢，你們說對不？

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