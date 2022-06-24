買手機｜4款值得購買的頂級旗艦手機推薦　性能、畫質全能優秀

現在年輕人換機週期越來越長，想要長時間使用不故障不卡頓，做工用料必須足夠好，硬件性能必須足夠強，而能夠滿足以上兩個條件的往往都是各家的頂級旗艦。



接下來就給大家推薦幾款比較值得購買的可以陪你戰三年的頂級旗艦。

▼▼▼即睇4款值得購買的頂級旗艦手機▼▼▼

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OPPO Find X5 Pro 天璣版

OPPO Find X5 Pro 天璣版是第一款搭載聯發科天璣9000處理器的Android頂級旗艦，採用台積電4納米製程工藝，X2超大核主頻高達3.05GHz，安兔兔跑分超過100萬，無論影音娛樂還是大型手游，都不用擔心性能不夠用。為了降低機身溫度，該機還專門定制了一套大面積的散熱系統，即便火力全開，也只會高能不會高燒。

屏幕方面，正面搭載了一塊10億色臻彩屏，可以從1Hz到120Hz根據畫面內容匹配刷新率，動態順暢，靜態省電。分辨率高達3216x1440，畫面和文字顯示清晰細膩。內置5000mAh超大容量電池，得益於處理器優秀的能耗比，中度使用可以堅持一整天。標配80w有線快充和50w無線充電，最快35分鐘可以充到100%，保證快速回血。

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro是目前為止價格和配置最均衡的Apple手機。正面搭載了一塊120Hz高刷劉海屏，搭配Promotion自適應刷新率技術和ios系統優秀的過度動畫，滑動絲滑順暢，觸控靈敏跟手，同時還比較節能省電。這塊6.1英吋小屏幕還支持原彩顯示且像素密度高達460ppi，搭配立體聲雙揚聲器，可以獲得很好的觀影體驗。

6.1英吋小屏幕＋71.5mm窄機身，易於單手操作，7.65mm的至薄機身＋203g的重量，握持手感也很舒服。性能方面，iPhone 13 Pro搭載了滿血版Apple A15處理器，這是目前手機領域裏最強的一顆處理器。不僅擁有高性能，還有最優秀的能耗比，即便搭配3095mAh這樣一顆容量不算大的電池，正常使用也能堅持一整天。

中興Axon40 Ultra

中興Axon40 Ultra的外觀設計比較硬朗大氣，適合商務精英人群使用。正面搭載了一塊採用了最新的第三代屏下攝像頭方案的真全面屏，超窄邊框＋大曲率＋無挖孔，視覺一體感和觀影沉浸感在手機領域裏無出其右。為了不影響顯示效果，專門採用了先進的像素一驅一技術，全屏像素密度高達400ppi，不用擔心清晰度。 1440Hz高頻PWM調光技術的加入也使得這塊真全面屏更加健康護眼。

性能方面，搭載了Android手機陣營中最強的高通驍龍8 Gen1處理器，並為該處理器配備由金剛石高功率凝膠＋航天級微納腔石墨烯相變均溫板組成的雙路VC液冷散熱系統，高畫質高幀率暢玩大型手游的同時還不怎麼發熱，遊戲體驗極佳。配備了6400萬像素超人文鏡頭+6400萬像素超廣角鏡頭+6400萬像素潛望式長焦鏡頭等三主攝方案影像系統，可以充分滿足用戶在不同場景下的拍照需求。

榮耀Magic4 Pro

榮耀Magic4 Pro是一款配置比較均衡的水桶旗艦，幾乎無短板。正面搭載了一塊巨大的6.81英吋國產OLED曲面屏，這塊屏幕同時支持LTPO120Hz自適應動態刷新率和1920Hz高頻PWM調光。屏幕將根據顯示內容智能調節刷新率，讓你在1～120Hz之間流暢用屏，並節省更多電量。而1920Hz高頻PWM調光的加盟，更緩解了用眼焦慮，讓屏幕更護眼。背面提供了亮黑、釉白、流金、瓷青和燃橙色等五種或簡約或華麗的時尚配色，搭配經典的黑色圓形相機模組，兼具高顏值和超高辨識度。

性能方面，榮耀Magic4 Pro搭載了目前Android手機陣營中最強的新驍龍8處理器，又有功能豐富且穩定流暢的MagicUI 6.0操作系統作為輔助，未來兩三年不用擔心性能不夠用。由5000萬像素廣角鏡頭+5000萬像素超廣角鏡頭+100倍6400萬像素潛望式長焦攝像頭群組成的後置三攝，主、長、廣齊備，從硬件到算法都是最優秀的，隨手按下快門就是高清大片。

最後

以上四款都是各自品牌精心打造的頂級旗艦，強大的性能，豐富的功能，搭配優秀的系統優化，足以舒舒服服用三年，如果近期有換機需求，直接一步到位買這四款絕對不會後悔。

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