CES 2022｜Samsung發表新旗艦產品　首款4K 240Hz曲面電競芒登場

撰文：中關村在線
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Samsung將帶着兩款高端顯示器來到CES，面向非常不同的受眾。正如The Verge所指出的，該公司將以智能顯示器M8開始。這款32英寸的4K顯示器與前代產品一樣提供電視功能，但現在包括一個SmartThings中樞，可以直接從屏幕上控制兼容的智能家居設備。它也更適合於視頻聊天，這要歸功於一個附帶的磁性SlimFit網絡攝像頭，你可以在Google Duo和其他應用程序中使用。

M8還可以作為（尚未命名的）遊戲流服務的平台，並支援無線遊戲手柄。Samsung表示，更多的細節將在接近發布時出現。工作空間還將微軟365和其他雲生產力服務摺疊到一個空間。

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Samsung還沒有提到智能顯示器M8的定價或發布日期。雖然它比43英寸的M7（通常為600美元）要小，但智能家居功能和網絡攝像頭可能使價格相對較高。

不過，另一款顯示器的價格可能比以前的型號要低。Samsung還發布了一款32英寸的Odyssey Neo G8遊戲顯示器，它應該比49英寸的Neo G9小得多，同時保留了明顯的1000R曲線、迷你LED技術、240Hz更新率和2000 nits亮度nits亮度峰值。它甚至可以跳到4K分辨率--這是第一台支援240Hz和1ms像素響應時間的4K顯示器，Samsung聲稱。對NVIDIA的G-Sync和AMD的FreeSync Premium Pro的支援應將撕裂偽影降到最低。

沒有提到奧德賽Neo G8的價格或發貨日期。考慮到尺寸的縮小，如果該屏幕的價格低於2500美元的G9，即使分辨率有所提高，也不會令人驚訝。

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