買電視｜5大建議幫你挑選心水電視　4K配智能大mon已是基礎選項？

有些人覺得，買電視無非就是價格不錯、尺寸夠大、牌子過硬。但是，電視品類錯綜複雜，各種不同型號的產品往往讓消費者無從下手，而且電視畢竟不是易耗品，每個家庭至少要使用4~5年的時間，所以在選購時要尤為慎重。



對於小白來說，在挑選電視產品時往往無從下手。今天小編總結出幾個挑選電視的建議，看看買電視應當注意什麼，如何才能從中挑選出最適合自己的產品。

▼▼▼即睇五大建議幫你挑選電視▼▼▼

+ 10

建議一：晶片

一台電視的晶片，不僅決定了其開機速度、播放視頻的流暢度，還有對8K等超高清視頻的解碼能力。一顆好的晶片，它至少應達到4核CPU+4核GPU配置。此外，做到秒開機也是標配。

建議二：好畫質

任何大屏顯示設備，其宗旨是為消費者提供超清、細膩的畫質。從參數來看，色域P390%及以上，支持MEMC，具備AI畫質增強技術，這是衡量智慧屏的核心指標。在晶片的強勁性能加持下，最終呈現給用戶的畫質體驗也是智慧屏好產品的一大標準。

建議三：好音質

除了視覺效果外，音響系統也是衡量一款產品「好」的標準之一。：4*10W及以上揚聲器、0.5L及以上獨立大音腔，具備AI音質增強技術，就是其硬指標。

建議四：內容多

你以為買的一台電視，其實更多拼的是軟件資源。系統內置海量優質視頻資源，解決消費者多平台聚合一站式體驗。追劇、體育比賽、兒童娛樂，甚至是在線學習等，都是當下最受歡迎的內容，足夠豐富的資源才能讓消費者買單。

建議五：夠智能

從AI語音來講，要具備遠距離聲控指令。此外，方便手機投屏操作，最好投屏方式足夠簡單。另外，現在直流智能大屏都支持攝像頭，那麼增加視頻通話、運動健身等功能，就成了加分項。

4K+智能+大屏是基礎選項

打開電商界面，搜索「電視」一詞，仔細觀察就會發現，賣的最好的電視肯定包含了4K、智能與大屏這三點。當然，這是最基礎的選項，對應人群為5000元以下預算的購買者。

如今智能電視已經全面爆發，相比傳統電視，智能電視加入像手機/電腦一樣的操作系統，而且內置了許多影視、應用資源，與傳統電視先比能夠體驗到更多的客廳娛樂。目前市場中絕大多數電視都已經內置智能操作系統，價格也十分低廉，所以說智能電視是非常有必要的。

4K幾乎也已經普及，這個預算中主要考慮的因素就是儘可能地在保證畫質的前提下買大尺寸的，清晰度越來越高，為了保證更好的觀看體驗，買大就成了必須。根據日本NHK研究標明，觀看距離約為電視機畫面高度的3倍時，觀看體驗是最好的。結合主流的4K分辨率，可以確定目前市場上主流的65英吋電視觀看距離在2-4米的範圍，幾乎適合所有家庭使用。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】