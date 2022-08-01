Redmi首代紅米手機發佈9週年　銷量達4460萬部　品牌口號還記得？

現時已成為「抵食夾大件」高效能價格比手機標準的小米旗下品牌 Redmi，日前由小米 CEO 雷軍在微博帳號發言，慶祝其首代產品紅米手機推出九週年。



日前小米 CEO 雷軍在微博帳號發言，表示 Redmi 首代紅米手機在 2013 年 7 月 31 日發佈，剛好渡過了九週年誕辰。

Redmi 首代紅米手機，不經不覺已誕生了9年。

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作為 Redmi 正式進軍市場首作，雷軍指該裝置既推動了智能手機在國內普及化進程，亦同時在未來日子、推動智能手機在全球普及化；另文中雷軍亦提及，紅米手機推出時，亦是品牌經典「永遠相信美好的事情即將發生」口號誕生之日。

在智能手機價格偏高的 2013 年，小米旗下首款平價產品紅米手機，以僅 799 人民幣超低價，帶來當時表現不錯的 4.7 吋 IPS 螢幕、800 萬像機背鏡頭、2,000mAh 電池跟 MediaTek MTK6578T 四核晶片組，透過大幅低於當年智能手機、甚至不少功能型手機價格，吸引用家投身 Android 平台智能手機陣營。事實上紅米手機在國內銷售相當成功，Redmi 品牌總經理盧偉冰曾透露，首代紅米手機銷量達 4,460 萬部，稱得上真正國民手機。

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