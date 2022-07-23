Android硬件領先Apple多年　銷量卻不及iPhone　到底原因何在？

如果10年前你說iPhone手機吊打Android手機，從實事求是的角度來說，確實沒的說！但近幾年借助Android開發生態的優勢，如群狼一樣的Android手機品牌也是不斷的在激烈的競爭中迭代自己的技術。



起碼作為一個用過近年來Android和iPhone主流機的用戶來看，今天的Android手機的綜合體驗、性能並不輸於Apple，甚至在很多方面Android的技術要更為領先一些。

但即便是這樣，Android手機在全球的銷量表現依舊不及iPhone。比如在Counterpoint公佈的2022年全球10大暢銷手機（4月統計）中，iPhone獨佔5席，Samsung的4席，小米的1席。而Android陣營的5席中，絕大多數都是比較入門的低端機型與iPhone 13、iPhone 12沒有可比性。除了TOP 10機型iPhone吊打Android外，在Counterpoint的另外一份報告中顯示，超過400美元的中高端機型中，iPhone也是獨攬60%的銷售額，三星獨占17%，國產幾大品牌聯合疊加不到20%。

2022年全球10大暢銷手機（4月統計）（Counterpoint）

這裡作為一個性能黨而言，不禁疑惑，為什麼今天的Android手機已經做到了行業領先的水準卻依舊不及iPhone呢？尤其是國產Android機在屏幕、相機、功能的優化等方面都比iPhone的觀感和體驗感更好，但銷量表現卻很平淡。

即使在今年618期間，國產手機在京東的銷量也並沒有因為本土優勢而超越iPhone，在TOP 20銷量排名中Apple iPhone的累計銷量達到了282.43萬台，比2-20名國產機疊加銷量的總和還要多。對於這種情況我也分析了一些可能存在的原因。

iPhone銷量仍超越Android，與這7個原因有關。

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原因一：iPhone更好用的固有思維還在

的確從處理器和系統的角度來說，iPhone依舊獨步天下，但對於用戶體驗而言，這種差距就像20W和30W車的差距，感知並不大。

但並非每一個用戶都是數碼狂熱愛好者，iPhone憑藉著早期給用戶留下的流暢印象，獲得了用戶信任的紅利，在消費市場，當用戶預算充足的時候，換手機還是會考慮更換iPhone。

原因二：iPhone面子屬性大於Android手機

幾年前為了買iPhone做出各種奇葩舉動的消費者非常多，大有砸鍋賣鐵也要買iPhone的行為。對於這些行為我總結原因就是為了面子。就像大家買奢侈品，買好車一樣，雖然有一定的實用價值，但不排除大部分還是為了面子。

而近兩年買iPhone已經不再像以前那樣有面子，但較比當下手機行業而言，iPhone依舊是最有面子的高端手機之一。

原因三：老用戶習慣了iPhone生態 轉陣營太麻煩

iPhone無疑是智能手機中生態做的最好的品牌，沒有之一，用戶也非常樂意接受這個生態，這是非常難得的事情。很多老用戶不僅熟練使用Apple的各種軟件生態，同時還匹配了筆記本、手錶等各種硬件生態。

對於這樣的用戶而言，幾乎沒有可能從iPhone轉移到Android手機陣營，換手機也就是iPhone這一代和iPhone下一代的差別。

原因四：iPhone全球銷售渠道及品牌知名度更強大

國產Android智能機本身發力就很晚，目前僅僅是國內站穩了腳跟，海外市場也是屬於發展階段。而iPhone卻不一樣，它幾乎是所有海外市場的銷量王，這是國產Android機用一朝一夕的時間無法超越的點。

雖然這幾年不少國產手機廠商紛紛開拓海外市場，比如小米、一加以及realme這些，但它們大多都先以中低端手機為主，在海外旗艦手機市場的表現還無法和Apple相比。

原因五：iPhone售前售後服務更到位

iPhone由於商品客單價高，利潤率高，所以它的售前售後服務更好，在Apple官網買的iPhone不喜歡就能在14天退掉，這種下血本的售前體驗，是國產機不敢輕易嘗試的。

而售後方面iPhone由於沒有同系統的競爭者所以也可以用高價格保證利潤，同時用利潤驅動更好的售後服務。而反觀國產Android機，那是分離必爭的利潤率，一旦售後緩解提升，帶來的可能就是承受不起的虧損。

原因六：高端機差價小 iPhone相對優勢大

可以看到無論是國內還是海外，Android機銷量大的品類基本都是入門機型，而從國內的高端機市場來看，高端國產Android機的價格並不比入門級的新款iPhone便宜太多。

這就對比下，在國產高端機體驗無法拉開大優勢的情況下，iPhone的競爭力就很難被撼動。

原因七：iPhone閉環生態 相對安全性更高

最後一點就是iOS系統的安全性，由於封閉的特性，iOS對用戶隱私的安全保護會更好，很多用戶看重這一點。

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