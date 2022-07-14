華為影像XMAGE品牌發布　為手機攝影締造新標準　8月將現真身？

雖然華為新作如 Mate Xs 2、nova 10 Pro 等攝影手機都未加入 Leica 鏡頭技術，不過實機推出後仍保留出眾照像表現。事實上品牌已部署好將來影像技術方向，其在7月初正式推出 XMAGE 華為影像品牌，務求締造影像新標準。



據華為終端 BG 首席運營官何剛在官方文章內發言，華為影像 XMAGE 是華為移動（流動數碼）影像的專屬標識，宣告品牌在影像領域的領先與成熟。

華為終端BG首席運營官何剛在官方宣傳影片中表示，華為影像 XMAGE將為手機攝影締造影像新標準。

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早在 2016 年華為推出配備 1,200 萬像彩色跟 1,200 萬像黑白雙鏡的 P9 系列開始，廠方一直在加強與創新流動影像技術作前驅及市場領頭方面扮演重要角色，引述官方文章內容，其已在「系統化構建影像技術能力打下紮實基礎」。

廠方指華為影像 XMAGE 將集尖端影像技術於一身，統括多項華為攝影手機配置如 RYYB 陣列感光元件、超光譜影像；運算方面有 XD Fusion Pro 計算攝影、XD Optics 計算光學，忠實還原現場色調的原色引擎等。如無意外，首款主打 XMAGE 攝影功能裝置，頗大機會為傳聞在八月末發表的新代旗艦 Mate 50 系列，屆時或能更直觀體驗 XMAGE 影像表現。

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