iPhone「借鑒」Android 的3個功能　語音鍵盤混合輸入一模一樣？

怎麼講呢，機圈的「借鑒」已經成為了行業發展繞不開的話題，從外觀到UI，從Android到iOS，都是「相互借鑒」相互提升，最終推動整個行業的進步和發展。



在很長一段時間都是Android追在蘋果屁股後面「抄作業」，但直到今日，蘋果也開啟了反向「借鑒」模式，尤其是iOS 15和16版本幾乎是1：1複製Android功能，我相信很多果粉會坐不住了，大蘋果怎麼會抄襲Android呢！這簡直是恥辱他媽給恥辱開門恥辱到家了！我並不想反駁他們，我們擺事實講道理，看看蘋果到底有沒有「借鑒」Android。

▼▼▼iPhone借鑒Android的3大功能▼▼▼

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1）iOS15-live TEXT

還記得蘋果發布iOS 15的時候，羅永浩老師在微博平台就差飆髒話了。原因也很簡單，蘋果iOS 15發布的live text基本就是像素級照搬錘子科技的大爆炸的功能。

2）iOS 16-智能鎖屏

今年的iOS 16推出了很多新功能中，最讓大家吐槽的可能就是息屏顯示的確實，取而代之的確實智能鎖屏，這個功能雖然是第一次出現在iOS系統中，但這是隔壁Android「玩剩下」的功能啊，Android手機早就支持了這些自定義鎖屏組件的功能。

3）iOS 16-語音鍵盤混合輸入

AndroidGoogle Assistant混合輸入法要比iOS 16的語音鍵盤混合輸入出現的更早，且準確率也很高，兩者除了叫法不同，功能和實際使用效果上來看幾乎是一合輸入出現的更早，且準確率也很高，兩者除了叫法不同，功能和實際使用效果上來看幾乎是一模一樣！

說實話，iOS和Android之間近幾年的「借鑒」行為越來越多，真的是你方唱罷我登場，我抄你個外觀設計，你抄我個軟件功能，兩者不同中卻又在無限接近彼此，彷彿你中有我有中有我的感覺。但對於我們消費者來講其實也是個好事，至少不管是iOS還是Android都在想方設法去服務用戶，這才是最核心的，至於借鑒、抄襲人家雙方都沒說什麼呢，我們也不好評論太多。

延伸閱讀：iOS 16作出多方面改良 更新後可追上Android使用體驗與功能？

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