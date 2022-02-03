近日，原本名不見經傳的團車網因宣佈自己將要造車，被理想CEO李想噴上熱搜。李想表示「想找到救世主的創業者大都是騙子」。



近幾年，造車成為大小廠商都非常樂於做的事。不僅是團車網，像小米、百度、阿里等大廠也紛紛入局，這也不禁讓人思考，造車這麼賺錢嗎，為什麼好像所有公司都要造車？

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01 現階段造車根本不賺錢，連三大造車新勢力都在賠錢

現在這麼多的新能源國產造車廠商裏，要說賣的很好的還是蔚來、理想、小鵬，2021年11月的銷量都突破了1萬輛。但即使銷量破萬，仍然不賺錢！

每次蔚來、理想、小鵬發出去的宣傳財報海報也是隻報喜不報憂，讓大家感覺新能源造車行業前程無限好，非常賺錢。發布財報時只談營收多少億元、現金儲備有多少，毛利率多少，但就是不說賺了多少錢，虧了多少錢。自己不公布但有人會分析。有業內人士對造車新勢力2021年Q3的財報進行分析，蔚來第三季度虧損8.35億元人民幣、小鵬虧損15.9億元人民幣、理想虧損2150萬元人民幣。是不是還挺意外？

所以就現在的情況而言，新能源汽車造車還不能「自主造血」。既然不賺錢，為什麼還有這麼多廠商陸續入局？

02 前期燒錢必不可少，跑出來之後營收就不成問題

論造車，百度、小米等網絡公司肯定不如傳統車企，但是論研究計算機這些，傳統車企就玩不過這些科技企業了，所以現在很多傳統車企也淪為網路造車企業的「代工廠」。而且隨着5G時代的到來，萬物互聯變得越來越普遍，網路企業也是想搶佔汽車智能化場景，打造新的萬物互聯生態，這個階段燒錢是必不可少的。

就像微信，前期不也是沒有營收嘛，結果用戶規模起來後，廣告、電商等變現模式統統安排上。現階段新造車行業也是這樣，行不行的先佔個坑，不能在這個智能化浪潮中掉隊，萬一最後就跑出來了呢。而且跑出來之後，這個淨利潤就不成問題了。

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03 網路用戶增長放緩，新能源汽車或是新的突破口

除了外部原因，網路公司目前遇到的問題也很多。網路的用戶幾乎已經達到一個增長瓶頸期，很多科技公司都在尋找新的突破口。而新能源汽車賽道作為一個新興起的賽道，以其容量足夠大，賽道足夠寬，並且受到國家政策傾斜而受到網路科技企業的青睞。

節能減排政策逐漸落實，在各城市也能看到越來越多電動車，現在北京搖出來的車牌都是電動車的。中國要在2030年達到碳峰值，此後二氧化碳的排放量就不會再增長，所以現在對新能源企業也有政策扶持。很多企業也是看到這個風向標，紛紛研發自己的新能源汽車。

總體看來，很多新能源造車企業看重的都是長遠利益，需要前期投入大量資金。但市場一熱，也不乏來其中圈錢的企業。到底是真研發還是假圈錢，還需要市場和消費者來進行驗證。

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