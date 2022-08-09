Elon Musk指Twitter隱瞞虛假賬戶數量　滿足一個條件便可繼續收購

據《紐約時報》報道，伊隆-Elon Musk（Elon Musk）指責Twitter隱瞞其平台上機器人的真實數量，是一種欺詐。在Twitter與Elon Musk的傳奇故事的最新一期中，Tesla首席執行官的團隊在一份法律文件中聲稱，該社交網絡上看到廣告的日活躍用戶中有10%是不真實的賬戶。如果你還記得，Twitter長期以來一直堅持認為機器人佔其用戶群的比例不到5%，而Elon Musk在7月中旬暫停了他對該社交網絡的收購計劃，以確認這是否準確。



這位Tesla和SpaceX的負責人也是一位多產的Twitter用戶，在成為該公司的最大股東後，他於4月發起了對該社交網絡的積極收購。雖然Twitter很快就接受了他的提議，但不久之後，他們就平台上虛假賬戶的數量發生了爭執--他還指責公司沒有讓他獲得足夠的訊息來核實網站上機器人的數量。作為回應，Twitter允許他完全訪問其內部數據，但最後，Elon Musk告訴證券交易委員會，他想終止收購，因為該社交網絡做出了「虛假和誤導性陳述」。

Elon Musk暗示可恢復Twitter收購計劃，但要用這方法驗證虛假賬戶。

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Twitter起訴其最大股東試圖退出440億美元的收購交易，並告訴法院，Elon Musk這樣做是錯誤地破壞了他們的協議。該網站指責他的退縮是因為Tesla和Twitter的股價因經濟下滑而下跌，「他簽署的協議不再符合他的個人利益」。

在這份新的文件中，Elon Musk的陣營表示，其分析師使用Botometer發現的不真實賬戶的數量比Twitter聲稱的要多得多。這是由印第安納大學設計的一種機器學習算法，「檢查Twitter賬戶的活動，並根據它們是機器人的可能性給它們打分」。Elon Musk的律師說，社交網絡隱瞞了其機器人問題，以使Elon Musk同意「以虛高的價格」收購該公司。他們還說。

「Twitter正在錯誤地計算其平台上的虛假和垃圾賬戶的數量，作為其誤導投資者對公司前景的計劃的一部分。Twitter的披露已經慢慢解開，Twitter瘋狂地關閉訊息的閘門，以防止Elon Musk方面揭穿其欺詐行為。」

Twitter用自己的法律文件進行回擊，稱他的說法「與事實不符，法律上不充分，商業上也不相關」。該公司表示，Botometer是不可靠的，曾經給Elon Musk自己的Twitter賬戶打分，表明它「極有可能是一個機器人」。Twitter對Elon Musk的訴訟將於10月開庭。

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