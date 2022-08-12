2022中國手機滿意度排行榜　Apple憑什麼第一？ 華為小米只能緊隨

上周2022國內手機滿意度排行榜出爐，該排行榜顯示Apple以86.2的得分排名第一，華為以85.5的得分排名第二，小米排名第三。



雖然這個排行榜的數據維度和採樣範圍都沒有說明，或許有些許偏差，但從身邊的人可以感受到，Apple用戶的忠實度和滿意度還是比較高的，甚至可以分為果粉和沒用使用過Apple產品的人。這麼高的滿意度也是有原因的，可以從產品和Apple的售後服務兩方面來解釋。

Apple為何能佔滿意度排行榜首位？

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（一）Apple手機保值性高，用戶更認可

現在的Android手機也都在衝擊高端，但是看起來用戶並不認可，一方面就是手機價格跳水太嚴重，花3000、4000元買個首發買個旗艦高端機，過個1-2個月就直接降價一兩千元，這買首發的用戶不得哭暈在廁所？

而Apple手機就更加保值了。雖然售價也很高，但是直到新機要發售，iPhone 13官方才降價600塊錢，自己不想用了放到海鮮市場上去賣二手也會更貴一些，所以這方面也會讓用戶更加滿意。

（二）iOS閉環生態，系統流暢度更高

Apple手機的系統一直是被大家津津樂道，被果粉引以為傲的。確實，iOS是閉環生態，系統的流暢性很高。每款上線的App都會經過App Store的嚴格檢查，保證更加契合iPhone。

Apple手機採用的墓碑機制也讓Apple手機的流暢性更高，當App 進入後台的時候，系統會記錄當前應用程序的狀態，然後中止程序，釋放其正在使用的資源，不會跟前台的App搶資源。

（三）Apple的售後不錯，會去解決用戶的困擾

一個品牌的滿意度好與不好，除了跟自家產品有關，售後服務也很重要，畢竟現在手機一用就是幾年，難免出現的一些小問題，這時候商家如果能夠幫着妥善處理，那這品牌好感度肯定up，up。

Apple在這方面做的還不錯，雖然好評率不是百分之百，但是根據身邊多名果粉的反應還是比較良心的，在處理完問題之後還會給你來個電話回訪問問處理的怎麼樣，問題基本都會得到解決。

整體來看，一個品牌的滿意度需要廠商從多個方面的進行管理和運營。所以現在的手機不應該只去堆料，而是更應該關注一下用戶的使用感受和售後方面的真實需求。

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