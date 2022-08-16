OPPO 手環2｜大屏配超長續航　全場景數據監測、續航長　價格親民

近幾年的可穿戴設備發展越來越迅猛，尤其是腕帶類設備逐漸取代了只能計時的傳統手錶。除了新型產品帶來的未來新鮮感之外，消費者更在意其可以展示各類健康數據以及多變的裝飾屬性。最重要的是，產品越做越好，價格越來越親民。



那麼兩百多元可以帶來什麼呢？在20克的設備下包含了模塊定製錶盤、雙色拼配錶帶、睡眠監測、血氧監測、支付、NFC（NFC版）、14天超長續航、天天氣預報、防水等等功能。這個腕類設備就是OPPO 手環 2。

▼▼▼OPPO 手環 2全面介紹▼▼▼

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超清全面大屏，百變個性選擇

OPPO手環2搭載1.57英吋超清全面大屏，擁有302PPI，清晰度接近智能手機，屏佔比相對上一代提升了47.5%，可以顯示更多內容。其屏幕亮度高達500尼特，即使在太陽直射的戶外，屏幕顯示效果仍然清晰。

OPPO手環2的個性錶盤做了全面的優化，不僅僅有官方配套的梵高、莫奈、馬蒂斯藝術錶盤，根據穿搭服飾智能生成同系列錶盤。此外，還可以生成的光繪錶盤和相簿錶盤。為了讓用戶更加的便捷操作，OPPO手環2增加了「小組件」，多達15個模塊自定義，一鍵直達。

OPPO手環2在錶帶上也做了個性化表達，使用雙色拼配矽膠錶帶，無縫拼接表體中框，一體化設計更加貼合手腕，更舒適的佩戴體驗。

全場景數據監測，是教練是醫生

OPPO手環2的心率檢測玩法很多，不僅僅是顯示心率數據，還可以及時發出跑步心率過高提醒。其搭載OPPO自研算法，跑步時可實時測試最大攝氧量，從而跟蹤評估心肺能力等級。跑步完成三分鐘後，可根據心率恢復速度形成下次跑步強度指導，還內置了13個專業跑步課程，課程中可根據實時心率指導跑步速度。

此外，OPPO手環2支持全方位全天候監測用戶心率，自動獲取靜息心率值，還可以實現運動心率監測，出現不規則心律以及心跳過快過緩，手環都能及時預警。

OPPO手環2支持跑步、騎行、游泳等100種運動主動監測，以及健走、跑步、橢圓機、划船機4種常見運動自動識別，還增加了專業網球運動模式，記錄擊球次數、揮拍次數等等數據。

OPPO手環2在睡眠方面有自己的算法，Osleep全場景睡眠監測可設定睡眠目標，到達睡眠時間進行溫馨睡眠提醒。監測出入睡、睡眠時長、睡眠分期（深淺睡結構）、快速眼動REM、睡眠血氧， 及時發現問題，並提出改善建議。睡眠連續血氧監測，支持鼾症風險評估，手環聯動手機記錄睡眠鼾聲，輔助辨別呼吸困難等問題。

生活的助理，無微不至

OPPO手環2在細微的生活細節中也做了一些定制。比如在電競模式中遊戲時提供角色復活/起飛提醒，記錄遊戲時心率、消耗等數據。可以把手機中的導航關鍵信息，同步到手環上，在騎自行車的時候不用頻繁觀看手機內容，大大提升騎行中的安全。

OPPO手環2 NFC版支持打開門禁，可以綁定300+城市公交/地鐵卡，支持微信和支付寶的支付。作為智能手機的延伸，OPPO手環2自動同步手機鬧鐘，支持音樂控制/秒錶/鬧鐘/計時器/農曆轉換/手電筒等功能。

續航長，充電快

OPPO手環2系列擁有14天超長續航，支持磁吸充電，充滿電也只需60分鐘，充電5分鐘即可使用一整天。還支援防水，洗澡也不用摘下來。

首發239元起，19號開售

目前，OPPO手環2系列已經上架，預定至高立減20元人民幣，標準版首銷到手價239元人民幣，NFC版279元人民幣！ 8月19號零點正式開售。

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