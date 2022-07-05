小米手環 7 Pro亮相 內置GPS、5ATM防水等級 外型似Apple Watch
撰文：Mobile Magazine
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早前小米發表配備 Snapdragon 8+ 跟 Leica 鏡頭的 Xiaomi 12S 系列，功能強勁但機價未算太便宜；不過廠方將「抵食夾大件」特色，在智能穿戴裝置小米手環7 Pro 身上發揮的淋漓盡致。
全新推出小米手環7 Pro，以 379 人民幣（約港幣 $440）價格，帶來 1.64 吋 280 x 456 像素 AMOLED 長方形彩屏，可視面屏較前代大增 87.7%；又保留 20.5g 淨重，達 6 日重度操作、12 日典型模式的超長續航力，使用體驗全面升級。
小米手環 7 Pro功能不俗，擁有 5ATM 防水等級以及內置獨立 GPS 模組。
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擁有 5ATM 防水等級的小米手環7 Pro 內置獨立 GPS 模組，支援 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 跟北斗等五大衛星系統，能全天候記錄運動軌跡；手環又預載 10 重不同強度跑步課程，跟包括跳繩、單車、游泳等 117 種運動模式，健體表現相當全面。
健康監測功能方面，小米手環7 Pro 內置光學心率感應器，支援全日心率監測、全日血氧飽和度監測，亦預載實用功能如全日壓力、睡眠及女性健康管理等監測功能。全面對應 Android 跟 iOS 系統的小米手環7 Pro，現時已在國內開售，按以往慣例亦頗大機會在港推出。
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