手機出現這3種情況就該換　與其擴充容量不如換新機仲著數

問個大家都司空見慣的問題：你們都在什麼情況下換手機？那還用問嗎？當然是發工資的時候，因為手裡有錢了，就能換想要的手機了。這麼回答一點毛病都沒有，但手機這種東西算是日常生活用品，除非家裡有礦，否則現在很少有人能跟得上廠家出新的節奏。



那麼，問題來了，到底我們什麼時候才需要去換手機呢？今天我們一起探討一下這個簡單的問題。

▼▼▼出現這3種情況，你該換手機▼▼▼

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1）卡頓的手機還有救嗎

首先，無疑卡頓是大家更換手機的最直觀的一個原因。而導致手機卡頓也有很多種可能，比如升級了最新的系統，核心硬件性能嚴重掉隊，手機的電池性能衰減以及手機內部元件的老化。基本上出現卡頓就意味著你的手機已經進入準備更換的過渡期了。無論處於什麼原因，如果不是預算特別吃緊，建議還是早做打算，換成新品吧。

原因很簡單：手機不像電腦可以替換各個部件，大部分重要部件是和主板焊在一起，尤其是SOC以及記憶體等核心部件都是無法獨立替換的。即便大家成功替換，你的手機其他部件也很難與之相匹配，綜上所述，建議大家考慮入手新品手機。

2）一日三充離不開充電寶

手機元件老化最明顯的估計就要數電池了，因為充電這個行為是一個高頻多次的行為，我相信很多朋友手機用到現在，出門必帶充電寶，一天至少三充。一般來講，一款手機的電池正常使用三到五年基本電池健康都會掉到80%上下，都算是正常的。基本一天要做到兩充才能安心。這個時候我們還可以將就用，只要不長時間外出，基本也夠日常使用，畢竟家裡和辦公室都有電源，也就上下班的路上需要擔心，但大部分人也都夠用了。

但當電池續航確實不太給力的時候，大家一定首先想到的是最省錢的辦法-去換塊電池不就完了。講真的，這確實是一個不錯的方法，但換電池我首先建議大家去官方換（如果官方還提供服務的話），一方面是電池配件相對有保障，另一方面換電池需要拆修，非官方很難做到官方的密合度，會影響手機的密封程度，如果是IP68級別的可能因為這換電池直接把防塵防水這個等級給幹沒了。

而且第三方一旦拆開，官方基本就不會有保養了。建議大家去官方做換電。另外，換電的前提是你手裡的手機還能再戰個2-3年。最後，提醒大家一部手機換電池的極限次數大概在3次上下，超過3次即便電池換新的了，手機內部的元件也已經老化了，沒有必要再去換電了。如果你手裡的手機本身已經很卡了，我依然建議大家直接去換新機子吧。

3）存儲吃緊

隨著系統越做越大，各家的OS/UI都接近10G起步，再加上微信、抖音這種特別「吃」存儲的超級App存在，現如今128G的存儲容量都有些捉襟見肘了，更何況到現在還有部分廠家推出64G的手機，那完全不是給大部分用戶出的。即便是正常使用，系統+App+相簿+視頻也會讓你手機的容量越用越感覺不夠，後悔當時沒咬咬牙上頂配的版本。

雖然，現在有雲端存儲和手機物理擴容的方法，但那也不是一個長久之計。首先，雲端這事兒每個月都要付費，一旦你有大量且重要的資料、文件、照片、影片上傳，未來你付費將是持續的，如果時間比較久的話，整體費用還不比升級手機的差價便宜，而且還會更貴。

而另一個物理擴容的方法，我不是很推薦，我記得iPhone 6S末期有很多身邊朋友去第三方升級存儲容量，首先這個做法官方是不給保修的，其次和上面換電池一樣，破壞了手機的密封性，最後，很可能你的存儲顆粒是升級換新了，手機裡的其他部件也同樣會出現不同程度的老化，你其實也用不了多久，依然還要去換新機子。

沒辦法，手機這種東西就是這個樣子，由於體積小巧，結構複雜且元件非常的密集，我們很難曲線救國部分零件換新，如果不是預算有限或沒有更好的選擇，建議大家能換新品盡量直接去換吧，畢竟日常使用體驗是完全不同的。那些手機釘子戶的苦只有他們自己才知道。

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