怎樣才能叫做高端手機？　有聯名款不代表甚麼　真正的高端是這樣

現如今，手機市場一直處於不溫不火的一個狀態，雖說這和整體市場環境和疫情等諸多因素有關，但大家也都看到iPhone 13今年的銷量已經殺瘋了，很多Android廠家也都坐不住了，也都推出各種高端的旗艦產品，堆料高配的遊戲手機、更適合商務的折疊屏。



各個品牌可以說是各顯其能：將最好材料放在一起、聯名將售價推高，紛紛向高端市場衝擊。那麼問題來了，大家有沒有想過到底怎樣才能稱得上一款合格的高端手機呢？

▼▼▼怎樣才能稱得上一款合格的高端手機▼▼▼

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1）到底何為高端

不管你是否承認，我們每個人對於高端的認知和定義是不同的。這就像手機，可能有些人認為規格參數碾壓友商就是高端，而有些人認為我賣的貴就是高端，而另一波人則認為我和XX聯名就能算是高端。他們說的都對，因為在他們眼中那就是高端。但真正在我們消費者眼裡的高端手機最核心的需求就是自己經濟承受範圍內好用的手機。聽我給你們來波淺淺的分析。

2）根本就沒有高端手機

講真的所謂的高端手機這個詞其實最早是從一些調研公司的報告中依據產品的做工、性能、售價和淨利潤等維度給定義出來的。手機這個品類發展至今作為大家日用品本身就以功能性和實用性為核心屬性，所以所謂的高端手機其實是不存在的。那就有朋友問了iPhone和華為的手機賣的那麼貴，是不是就算高端手機呢？

首先從廠家本身對外宣傳來看這兩個廠家幾乎沒有自己對外鼓吹過自己產品定位高端。因為你產品力夠強的話，其實是不太需要強調高端這個詞的。這就像一個富家子弟會天天炫耀自己戴的是某大牌的手錶，還是開的是限定款的跑車一個道理，真正的富豪是不屑於炫耀這些東西的，因為那些在他們眼裡都是日常用品罷了。而手機這種產品再高端它也擺脫不了日用品的屬性，因此高端手機本身就是個偽命題。

3）如何看待聯名款

其實，聯名背後的邏輯其實是手機廠家為了拉來更強的品牌給自身品牌力短板做提升用，而對於消費者來講則是滿足內心的心理需求的一個消費點，而被拉來做聯名的品牌也能收穫更多的曝光度，基本上大家都是共贏的。至於搞不搞高端其實並沒有那麼重要，畢竟手機是用來用的，甭管你是否有聯名上手用起來「爽」，才是最核心的需求。現實中最簡單直接的例子，iPhone的相機從來沒做過任何聯名，即便參數陳舊，但用戶實際拍攝體驗上幾乎零差評，數碼博主主力機10個裡面9個主力機都用的是iPhone。當然，我並不排斥聯名，那畢竟我有更多的選擇，而且大部分聯名也都水平在線。但也有某些產品的聯名基本就是為了漲價而推出的，期望大家能理性看待聯名這件事。

4）真正的高端

真正的高端其實也很簡單，只有服務好消費者，才算真正的高端。無論是硬件的適配打磨還是售後服務的跟進，這一切的表相背後其實是緊密圍繞用戶去展開的。堆料、聯名本質上其實也是廠家在努力「討好」消費者的需求，其實這要服務好消費者，滿足消費使用和心理需求，大家認同手機的產品和相關服務，自然所謂的高端就隧道渠成了。對於手機廠家來講真正的高端之路任重道遠。

就像我之前說的，我們消費者需要的不是高端手機，我們絕大多數人需要的是售價合理且好用不卡頓的手機。大家覺得呢？

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