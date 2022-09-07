Nike靠NFT榮登最賺品牌吸金近2億美元　風光背後卻引發詐騙問題

NFT一度蔚為風潮，惹得眾多品牌爭相發行自己的虛擬產品，但在熱潮過去的現在，究竟誰才是虛擬世界最賺錢的品牌？



如今最新的研究指出，Nike榮登全球NFT最賺品牌，銷售額遠遠領先其他任何品牌。

▼▼▼NFT最賺品牌是Nike，卻引發連串詐騙問題▼▼▼

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Nike成NFT最賺品牌，營收遠超第二名6倍

根據區塊鏈分析平台Dune Analytics統計的資料，Nike至今靠著NFT創造了1.85億美元的營收，足足是排名第二的Dolce&Gabbana 2,565萬美元的七倍以上，顯見Nike推出的NFT有多麼受到消費者歡迎。

且不只營收驚人，Nike推出的NFT交易次數也達到6.7萬次以上，同樣大幅高於第二名約9,000次的成績。這1.85億美元的NFT營收中，直接銷售的獲利約佔9,300萬美元，換句話說二級市場的抽成也為Nike創造近一半的NFT營收。

1.85億美元看似可觀，與Nike去年逾445億美元的營收相比，其實僅佔年收入的0.4%，因此比起實際的金錢收入，品牌投入NFT更看重的是擴大知名度、增加與消費者的互動，凝聚品牌忠誠度。

第三至五名也都是知名的運動或時尚品牌，分別是Tiffany、Gucci、adidas，各自的NFT營收在1,000萬到1,200萬美元左右。

Nike去年12月宣佈收購虛擬鞋品牌RTFKT，也是他們能夠在榜上擁有好成績的重要原因。 RTFKT旗下《CLONEX》系列是Nike表現最佳的NFT之一，為他們賺進3,993萬美元的二級市場抽成，其次則是今年2月與 RTFKT合作推出的《MNLTH》，貢獻2,422萬美元，其餘Mint Vial、MNLTH2、RTFKT Pod X等等眾多系列也都帶來百萬美元以上的營收。

不過，NFT市場目前正處於衰退當中，今年8月Footprint Analytics公佈的產業報告中透露，2022年第二季全球NFT的交易量大跌了40%以上。

「5月中旬加密貨幣市場面臨巨大挑戰，NFT市場開始降溫。」報告中提到，「NFT交易量從第一季的190.2億美元，在第二季下滑至112.6億美元。」今年1月NFT交易量曾達到86億美元的高點，而到了6月時已經只剩13億美元。

而雖然Nike的NFT交易量表現亮眼，今年4月甚至創新高達到12,776 ETH，甚至超越收購RTFKT當月的11,357 ETH，但整體而言似乎仍呈現下滑趨勢。

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NFT詐騙猖獗，Nike產品也成有心人士眼中肥肉

但Nike熱門的NFT，也讓他們成為有心人士眼中的肥肉。品牌在NFT領域光鮮亮麗的同時，NFT市場的陰暗面也幾乎同時於另一份報告中曝光。

區塊鏈研究公司Elliptic公佈了一份關於NFT詐騙的報告，其中就提到Nike旗下的CLONEX系列也是主要被詐騙NFT系列之一。 Elliptic指出，《Bored Apes》、《Mutant Apes》、《Azuki》、《Otherside》及《CLONEX》這五個系列，佔了過去一年被騙走的NFT超過3分之2以上的價值。

報告中指出， 從今年7月往前推算一年內，總計有價值超過1億美元的NFT被有心人士詐騙走。詐騙業者平均可從每個詐騙案中得到30萬美元的不法獲利，且由於不是所有詐騙案都會曝光，實際情況可能更為嚴重。

即使NFT交易市場逐漸冷卻，詐騙案卻絲毫沒有因此減少，今年7月被詐騙的NFT數量更創新高來到4,000枚以上。

NFT處於監管灰色地帶的性質，吸引了許多不法人士的非分之想，除了嚴重的詐騙問題， Elliptic估計透過NFT平台洗錢的金額可達到800萬美元。雖然與每月數十億美元的交易量相比，這些犯罪行為只佔非常小的比例，卻大大影響了外界對NFT產業的觀感，傷害奉公守法的用戶。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】