Google可凹折螢幕手機設計專利獲批　秋季有望與Pixel 7共同亮相

在Samsung近年強推螢幕可凹折手機的市況下，市場傳出Google也準備推出螢幕可凹折的機種。



Google在去年6月遞交申請，並且於近期獲得世界知識產權組織（WIPO）批准的設計專利中顯示，之後計畫推出的螢幕可凹折手機，將採用與Samsung Galaxy Z Fold系列相似設計，並且將內側螢幕的視訊鏡頭設置在螢幕邊框上，讓螢幕可以維持完整顯示畫面。

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目前Google並未透露任何有關其螢幕可凹折手機產品訊息，但隨著今年秋季將公佈Pixel 7系列手機，屆時可能公佈更多消息。

事實上，Google早就開始與Samsung合作用於螢幕可凹折手機的Android作業系統，甚至額外透過Android 12L、Android 13L等版本強化大尺寸螢幕使用體驗，同時維持一般手機使用時的操作模式，讓螢幕可凹折手機在不同尺寸畫面之間切換使用，而不會有操作上的障礙。

Samsung計畫讓螢幕可凹折手機使用普及化，若加上Google也以Pixelq品牌打造螢幕可凹折手機，可能將加速更多螢幕可凹折手機問世；中國品牌業者如小米、OPPO、華為等業者也更積極搶佔螢幕可凹折手機市場，預期很快就會讓此類產品價格變得更親民，不像目前價格普遍偏高，讓一般消費者難以下手。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】