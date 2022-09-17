DJI Avata實現人機合一　提供沉浸式飛行體驗　操控簡單最啱新手

為滿足潮流人的飛行夢，消費級空拍機品牌 DJI 全新推出 DJI Avata 飛行體驗無人機，主打「人機合一」的沉浸式體驗。約 410g 的輕巧機身便於外出攜帶，更將複雜的操控簡單化，就算是空拍機新手也能實現「指哪飛哪」的暢快體驗，快速領略 TOP GUN 飛行快感。



▼▼▼最新DJI Avata提供暢快飛行體驗▼▼▼

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DJI Avata無人機讓飛行更安全

DJI Avata 在 4 個旋翼周邊都有一體化涵道氣動設計的槳葉防護罩，在有效提升飛行性能的同時降低碰撞風險，更加安全可靠；此外透過「下視雙目視覺感應」和「ToF 紅外線感測系統」，可感應機身下方障礙物，在保障飛行安全的同時可實現低空飛行以及室內飛行。

DJI Avata「人機合一」 全新沉浸式飛行體驗

輕巧靈活的 DJI Avata 機身重量僅 410g ，比 DJI FPV 還輕了約 50%。除了便於外出攜帶，還帶來了多場景飛行的可能，尤其適合捕捉近距離的「一鏡到底」拍攝需求。搭配全新 DJI Goggles 2 與穿越搖桿使用時，Avata 能將使用者的視野延伸至遠方，透過體感技術控制無人機，讓使用者與無人機彷彿能合為一體。

Avata 配備 1/1.7 英吋影像感測器，影片拍攝最高規格為 4K/60fps，支援 D-Cinelike 色彩模式。相較於普通航拍機 84° 的視角範圍（FOV），Avata 的錄像視角範圍擴展至 155°，更符合人的視野範圍，視覺效果更具張力。此外，Avata 更支援超強增穩（RockSteady）和地平線增穩（HorizonSteady）兩種增穩方式，可以滿足創作者對於不同場景的拍攝需求。

DJI Avata 提供區別於普通無人機的操控方式和飛行視角，透過佩戴飛行眼鏡以第一人稱視角進行操控。全新 DJI Goggles 2 延續了以往飛行眼鏡的炫酷風格，和 Avata 機身一致的輕量化設計（約 290 公克），面罩材質柔軟，透氣性更好，能為使用者帶來輕盈舒適的佩戴體驗，支援遠視 200 度至近視 800 度的屈光度調節，不同視力水平的使用者都能盡情享受飛行。

至於操控方面，Avata 相容 DJI 穿越搖桿和 DJI FPV Remote Controller 2，選擇以 DJI 穿越搖桿進行操控，Avata 的操控將變得更簡單、更直覺，輔以體感技術，只需輕微轉動手腕就能控制飛行方向以及完成精彩的轉彎動作，實現「指哪飛哪」的暢快體驗。

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