DJI Mini SE 無人機｜輕量體積細小方便攜帶　新手航拍體驗至抵

大疆的消費級無人機分為Mini、Air和Mavic三大系列，其中Mini系列主打入門級和輕量化。對於想要嚐鮮航拍的用戶，筆者首推的產品就是大疆推出的DJI Mini SE無人機，它不僅具備249克以下的重量，體積小巧之外，價格方面的優勢也絕對明顯。



DJI Mini SE無人機的售價約港幣2499元，這也是大疆旗下價格最低的消費級無人機了。那麼用它來嚐鮮航拍，夠用嗎？

▼▼▼率先睇DJI - Mini SE圖樣▼▼▼

為什麼重量是249克以下？

無人機與其它影像類器材不同，具有自己的特殊性，並且我國很快就要出台第一部無人機的法律法規。以現階段而言，我們使用無人機航拍其實是需要申報的。但是世界上很多國家和地區規定，249克以下的無人機是可以不需要申報直接起飛航拍的，那麼DJI Mini SE就是其中之一。

但這並不表示我們可以使用DJI Mini SE在任何地方起飛航拍，任何國家或者的確也是有自己單獨的規定，比如機場附近、一些禁區附近或者有特殊設施的地方都是不可以起飛無人機的。 DJI Mini SE的DJI Fly APP中有詳細的飛行地圖，可以供用戶參考，裏面明確標明禁飛和限飛的區域，就不要嘗試了。另外，我們來到很多地方，也要提前查詢當地的無人機相關法律法規，避免給自己帶來麻煩。

DJI Fly APP中的禁飛區、限飛區提示（中關村在線提供）

根據筆者了解，目前中國、北美和歐洲的很多國家，如果無人機的重量小於249克，都可以直接無申報起飛，因此大家在以後出門旅行期間，也可以體驗航拍的樂趣了。

重量是249克，那麼DJI Mini SE本身的體積也非常小，因此大家日常出門攜帶DJI Mini SE的時候也很省空間。只需要背包、書包中很小的區域，就可以直接帶走了。

滿足入門用戶的影片和拍照需求

對於入門級用戶來說，他們對於影片和照片的需求與專業人士、發燒玩家不同。入門用戶一般不需要專業的影片規格，因為他們不進行後期；入門用戶一般也不需要過高尺吋的影片，因為這些影片佔據大量硬盤空間。因此，DJI Mini SE的影片和照片規格，剛好可以滿足入門用戶的需求。

DJI Mini SE具備1200萬像素1/2.3英吋CMOS傳感器設計，因此可以拍攝1200萬像素的照片，與蘋果iPhone系列手機類似。所拍攝的照片的畫質和整體觀看感受也比較類似，只不過視角是變成航拍視角，這是手機無法實現的。出去玩的時候，我們可以記錄航拍視角的照片以及合影了。

DJI Mini SE可以拍攝2.7K影片，2.7K影片的分辨率達到2720×1530，比我們日常經常使用的全高清1080p影片的規格更高。對於入門用戶來說，2.7K影片的存儲壓力比較小，影片呈現的細節比全高清影片更好，更重要的是大部分家庭的電腦都可以播放2.7K影片，但4K影片可能就會卡頓了。

如果想要分享，可以使用DJI Fly APP直接下載到手機中，並且這款APP還支持後期剪輯、調色、配樂等操作，操作模式類似於「剪映」APP，很簡單很好上手。

另外，新手的航拍運鏡水平幾乎為零，DJI Mini SE內置了「一鍵短片」功能，繼承了幾種常見的運鏡手法，比如漸遠、沖天、環繞、螺旋。用戶可以通過選項直接拍攝這些運鏡的影片，這樣可以讓自己的航拍內容更加豐富。

「一鍵短片」功能幫助新手運鏡（中關村在線提供）

安全保障：圖傳和飛行性能

下面介紹的內容，關乎DJI Mini SE無人機的安全性。雖然是入門級產品，但它也是大疆旗下的消費級無人機，配備了大疆十餘年累積的安全和性能表現。 DJI Mini SE採用了輕便的遙控器設計，攜帶和使用都很方便，將手機夾在遙控器下方就可以充當屏幕使用了。這套圖傳系統能夠實現最遠4公里的傳輸，圖傳的尺吋為720p 30fps的畫面質量。

最遠4公里的圖傳距離（中關村在線提供）

4公里很短？對於入門級用戶來說，操控無人機並不是他們的強項，尤其是對於無人機的返航時間和電量控制沒有經驗，圖傳距離越遠，對入門用戶來說炸機的風險越大。對於新手來說，尤其是零基礎的新手，最好將無人機的飛行距離控制在2公里以內。

在城市中飛行，由於信號的干擾源非常多，因此實際的圖傳距離和穩定性很難達到4公里，因此我們也不建議大家飛的如此遠，有失聯的風險。當然，如果來到一些平原、丘陵、戈壁為主的無人區，那麼可以嘗試飛的更遠一些。但是不建議繞道建築物的背面或者山體的背面，容易失聯。

DJI Mini SE支持最高3000米海拔下起飛，因為無人機體積很小，槳葉的尺吋也很小，海拔太高空氣稀薄，槳葉無法承擔飛行的重任。但是在平原和海報3000米以下的高原地區，還是可以放心的體驗航拍樂趣。

DJI Mini SE的抗風能力是5級，但實際上6-7級風也可以抗住，只是電池續航的能力就會大打折扣，大部分電量都會用與抗風飛行。因此我們建議大家最高在3-4級風以下的天氣飛行，會有更多的時間用於航拍。

DJI Mini SE的最大續航時間為30分鐘，實際體驗的過程中飛行20-25分鐘毫無問題。但是新手玩家一定要留出足夠的電池電量用於返航，避免造成炸機。另外，如果想要一次性體驗更多的航拍，建議選擇暢飛套裝，有三塊電池和一個充電管家。

不需2500元的體驗航拍，買DJI Mini SE就對了

DJI Mini SE價格非常有優勢，只需約港幣2499元。縱觀2000元左右的無人機，大部分都是玩具類的無人機或者航模，真正能夠體驗航拍的產品，只有DJI Mini SE一個。因此想要體驗航拍的樂趣，想要入門無人機，那麼選擇DJI Mini SE毫無問題。

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