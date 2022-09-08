Samsung Galaxy Watch 5 Pro 五大亮點　強悍實用　戶外冒險必備

越來越多的人開始關注自身健康，並逐步養成固定運動的習慣，而為了記錄各種個人數據，非常建議大家添購一款實用的智慧型手錶。



今年Samsung特別為熱衷戶外運動、高強度健身的冒險玩家，全新打造的「Pro」產品線 Galaxy Watch 5 Pro，就以更堅固耐用的外觀、更強悍的電力續航、更實用的功能，陪伴星粉挑戰自我。

▼▼▼Samsung Galaxy Watch 5 Pro的5大亮點▼▼▼

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1）藍寶石玻璃+鈦金屬

從事戶外極限運動，磕磕撞撞在所難免，而為了讓整天在手腕上陪伴「星粉」迎向各種挑戰的 Galaxy Watch 5 Pro 有更好的防護， 1.36 吋 AMOLED 的螢幕不僅選用硬度僅次於鑽石的藍寶石玻璃作錶面，錶框也以鈦金屬材質打造，加上支援 5ATM 防水，並通過 MIL-STD-810H 軍規認證，戴著 Galaxy Watch 5 Pro 上山下海也不用擔心碰傷刮花。

2）全新D型扣磁吸錶帶

為了更貼合「星粉」不同粗細的手腕，每款出廠的 Galaxy Watch 5 Pro 皆搭載全新的 D 型扣運動錶帶，只要在第一次配戴時調整喜歡的鬆緊度，之後透過磁吸設計便能方便開合、輕鬆穿脫。當然配合不同的穿搭需求，亦可購入不同材質、設計的 Galaxy Watch 5 Pro 錶帶隨意替換。

3）電量較上一代增加60%

Galaxy Watch 5 Pro 搭載了 Galaxy Watch 系列史上最大容量電池的 590mAh，與上一代 Galaxy Watch 4 相比增加 60%。根據官方提供的資料，日常生活使用可達 80 小時，若開啟 GPS 狀態則可維持 20 小時使用時間。

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4）三合一BioActive感測器

Galaxy Watch 5 Pro 配備三星獨有的 BioActive 感應器，較前代更加貼合肌膚，除了心率、血氧濃度、壓力程度等健康數值，還能在 15 秒內快速了解體脂肪、骨骼肌重等身體組成數據，並支援偵測 BP 血壓、ECG 心電圖，隨時掌握健康狀態。

5）新增GPX地圖功能

Galaxy Watch 5 Pro 除了具備近百種的運動健身數據偵測，如果你是喜歡想挑戰不同登山、跑步、騎單車路線的「星粉」，一定要試試 Galaxy Watch 5 Pro 全新支援 GPX 格式地圖功能，只要在出發前預先設定好路線，就能安心探索秘境，回程時，Galaxy Watch 5 Pro 亦可透過 GPS 定位記錄行經的路徑原途返回。

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