Samsung Galaxy Buds 2 Pro 評測｜音質表現、降噪效果令人讚嘆

日前Samsung在 Galaxy Unpacked 發表會上迎來了一系列新品，包含自家的摺疊雙機 Galaxy Z Fold 4 、 Galaxy Z Flip 4、智慧手錶 Galaxy Watch 5 系列，以及全新真無線耳機 Galaxy Buds 2 Pro，其中，新推出的 Galaxy Buds 2 Pro 不只更舒適好配戴，在音質和規格上可說充滿亮點，這次我們也搶先借到了一款白色系 Galaxy Buds 2 Pro，下文帶大家開箱一睹為快。



Galaxy Buds 2 Pro 開箱

新上市的 Galaxy Buds 2 Pro 外盒延續初代 Galaxy Buds Pro 同樣採用方形黑底盒裝設計，正面印有耳機型號，以及對應色系的耳機外觀，這次 Galaxy Buds 2 Pro 顏色共有幻影黑、曙光白和精靈紫三種選擇，而我們也搶先體驗了白色款，一起來開箱檢視！

「全霧面」低調質感、更貼耳與穩固的輕巧機身

針對外觀設計方面，Samsung新款主動降噪真無線藍牙耳機 Galaxy Buds 2 Pro 耳機與充電盒採用與先前截然不同的「全霧面」質感打造，不僅視覺上看起來更有一致性，使用上也不易沾染指紋，長久使用下來能維持一定的美觀度，充電盒造型同樣為方形「珠寶盒」導圓角設計，體積小巧可一手掌握，外出攜帶放進口袋也不會造成負擔。

該款充電盒也延續支援了 Type-C 有線充電、Qi 無線充電和特定 Galaxy 手機的反向充電等多元充電形式，不過因為耳機體積小，再加上要傳輸 24-bit Hi-Fi 音效和即時處理降噪，使得它即便搭載新一代擁有低功耗優勢的藍牙 5.3 規格，續航力表現仍差強人意，耳機關閉降噪可使用 8 小時、開啟降噪僅可用 5 小時，搭配充電盒最長可用 18 小時，整體續航表現中等，若是重度使用者可能需要較常為耳機充電，不過得利於多種充電方式備援，外出使用與蓄電上更有彈性。

另外，Galaxy Buds 2 Pro 耳機造型類似於去年發表的 Galaxy Buds 2，兩者皆採用圓潤的「蛋型」設計，不過 Buds 2 Pro 的體積則相比初代 Galaxy Buds Pro 縮減 15%，重量則是單耳 5.5g，並同樣採用入耳式配戴，因此，除了更輕更小，筆者連續配戴聽歌 2 小時以上依舊未感到不適，而且也因為體積更貼合耳型，不會有一大半機身凸出露在耳朵外面，所以即使沒有鯊魚鰭耳翼輔助強化穩定性，戴著跑動之下仍頗為穩固，再加上耳機搭載了風向氣流技術，可以降低耳道氣壓產生的閉塞不適感，同時還能減少噪音流入，整體配戴感受與舒適度比上一代更好。

在機能性表現上，Galaxy Buds 2 Pro 耳機本身具備 IPX7 抗汗防水能力，一般日常淋到雨或運動下配戴，基本上都能安心使用無虞。

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至於操控部分，耳機外部無實體按鍵，均採觸控操作，手勢包含輕觸一下暫停/播放音樂，輕觸兩下可播放下一首歌曲、接聽來電和結束通話，輕觸三下回到上一首歌曲，另在 App 中還能自行調整左、右耳機「觸碰並按住」分別對應的手勢功能，目前提供切換噪音操控、調整音量大小和啟動語音助理三種可選，仍無法透過觸控手勢完整操作全功能，稍微可惜。

支援 Hi-Fi 高保真音質，享受近乎滿分的出色聽感

這款 Galaxy Buds 2 Pro 最大亮點是率先支援 LE Audio 音訊傳輸技術所帶來的音質提升與低延遲兩大優勢，其搭載最新藍牙 5.3 規格，能具備穩定且低延遲的無線傳輸表現，筆者實際配戴用來追劇、聽音樂和玩遊戲，單就體感上幾乎已感受不出畫面與聲音有不同步問題，而對應講求速度或即時對戰型的手遊情境，玩家們也能事先在 App 中開啟遊戲模式，改善遊戲音效延遲的狀況，讓娛樂過程再更順暢無阻一些。

再來談到音質方面，過去真無線藍牙耳機在設計上容易受限於尺寸、重量與電池容量，在硬體與音質上十分難以取得平衡，但 LE Audio 技術所提供的 LC3 編碼，可以低於傳統 SBC 一半的位元率傳輸音頻，而且無須妥協音質。有鑑於此，Galaxy Buds 2 Pro 標榜採用新升級的 Samsung Seamless Codec 編解碼器，將位元率從 16-bit 提升到完整的 24-bit Hi-Fi 高保真音質，相當於足足高出 256 倍音頻，搭配耳機內建的單元動態雙喇叭，傳送出深沉飽滿的中低頻音效，同時提升高音延伸表現，藉此再生更豐富的聲音細節。

筆者實際聆聽的音樂主要以 YouTube Music 線上串流平台的歌曲為主，並搭配同體系的Samsung Galaxy Z Flip 4 手機連接使用，首先，在聆聽「Dancing With Your Ghost」這首歌曲時，前奏的中頻段鋼琴聲保有一定的聲音厚度，中音域人聲清晰豐潤，進副歌後加入鼓聲等樂器編制，這時便能感受出音樂包覆起來的音場效果，低音有實體感，量感與沉潛力道恰到好處，高音清脆明亮，整體保有相當不錯的解析力，且能聽見各頻段的聲音層次，以真無線耳機來說，Galaxy Buds 2 Pro 的音質表現確實令人大為讚嘆。

值得一提的是，Galaxy Buds 2 Pro 也在沈浸式聽感體驗方面著墨，不僅搭載 360 度環繞音效技術，支援 Dolby Atmos(杜比全景聲)的定向多聲道，透過自家處理技術與音頻技術定位不同聲音來源，將兩聲道音源轉變為杜比 5.1 或杜比 7.1 多聲道音效，同時搭配上強化的 Head Tracking 技術來準確追蹤聆聽者的頭部動態，當使用支援該技術的設備觀賞相關影音內容時，假設轉動頭部到右側，這時便能明顯感受出音效會從不同方向發出，藉此對應更真實音場表現的 Dolby Atmos 音效，享受 3D 聲音空間帶來的震撼感受。

主動降噪效果提升、抗風噪表現優秀

作為Samsung旗艦頂規版的 ANC 真無線藍牙耳機，Galaxy Buds 2 Pro 自然在主動降噪能力上更躍進，耳機結構共配備三個高訊噪比麥克風陣列，包含外部配有負責偵測環境音與降噪演算的雙前置麥克風，內側還有另一組麥克風分工合作，可較以往多阻隔 40％ 的中低頻噪訊，從外部來看也能發現，這次抗風網罩比過往大上許多，因此，當行走在戶外風大的環境時，這款針對一般主動降噪耳機不易處理的風噪聲能有效過濾與削弱。

而當開啟降噪後，對於馬路上來來往往的汽機車引擎聲響的中低頻段能被有效抑制，讓原本需要將音量調到 70% 以上才能遮蓋的引擎聲響，變成只需 40% 左右即可達到沈浸且寧靜的感受，效果差異十分明顯，另外在室內辦公室測試，Galaxy Buds 2 Pro 對於削弱冷氣運轉或主機風扇等噪音的表現也不錯，雖說這款對於捷運車廂內的廣播聲、關門鳴笛聲或鍵盤敲擊等中高頻雜音較難被完全抑制，但當播放音樂聆聽時，能多少降低這類環境聲響的干擾程度，整體來說，降噪程度仍維持在一定的水準。

最後補充 Galaxy Buds 2 Pro 的官方售價為1,798港元，一共推出精靈紫、幻影黑與曙光白三種款式，雖說該款屬於中高價位，入手門檻偏高，不過光論產品技術規格、聲音表現和降噪表現，都能為Samsung手機用戶帶來最佳體驗，未來還能因應 LE Audio 技術下更新發展出的 Auracast 廣播音訊等潛力應用，可說是當前Samsung愛用者的耳機不二之選。

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