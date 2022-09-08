美版iPhone 14只支援eSIM　不預留SIM卡槽　這地區版本則有雙卡槽

今天在iPhone 14系列發布會上，蘋果宣佈美版iPhone 14系列不再預留SIM卡槽，這在iPhone史上是第一次。



這次iPhone 14系列美版支援eSIM，所謂eSIM，中文名為「嵌入式SIM卡」，晶片直接集成到主板上，無需實體SIM卡，開通套餐後即可上網。現在蘋果iPhone 14系列是徹底幹掉實體SIM卡槽，僅支援eSIM開卡。

美版的iPhone 14只支援eSIM，但有些地區則會支援雙卡槽。

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蘋果取消實體SIM卡，一方面是為了節省手機內部空間，另一方面應該是為未來的無孔手機提前做準備。當然，蘋果不會在所有版本上幹掉實體SIM卡槽。在發布會上，蘋果特別強調美版取消了SIM卡槽，這意味着國行版會保留實體SIM卡，考慮到中國用戶有雙卡需求，蘋果iPhone 14系列國行版會支援雙卡。

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