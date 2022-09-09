喬布斯24歲女兒分享Meme圖　諷刺iPhone 14與去年一樣毫無新意

蘋果iPhone 14系列正式發布，相比獲得了「動態島」設計，影像也大幅進化的iPhone 14 Pro系列，iPhone 14標準版幾乎沒有什麼重大升級，甚至A15晶片都未迭代（升級至滿血）。



對此，喬布斯的女兒Eve Jobs似乎也抱有不滿，她在社交平台上放出了這樣一張圖片對iPhone 14進行嘲諷。

Eve Jobs對iPhone 14似乎有點不滿，直接分享Meme來吐糟。

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圖片大意為「蘋果發布當天，我將iPhone 13更新至iPhone 14」，而畫面中的男子手持的新襯衫與身上穿着的一模一樣，很明顯是在暗諷iPhone 14幾乎沒有獲得升級，誠意不足。

相比上一代，iPhone 14的主攝升級為iPhone 13 Pro同款，屏幕參數雖有提升但刷新率仍鎖定在60Hz，續航能力也有小幅提升。你認為iPhone 13機主有必要為了這些升級購置iPhone 14新機嗎？

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