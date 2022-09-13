傳這地區銷售的iPhone 14將採用中資晶片　美國政府警告不要玩火

蘋果iPhone 14將採用中國長江存儲的存儲顆粒供應，這類新聞不斷傳出。



而就在近日，國外媒體曝光了一則新聞，指出美國政府表明iPhone 14向中國購買存儲顆粒的做法是在玩火自焚。

部分iPhone 14將採用中國長江存儲的晶片，美國政府警告蘋果不要玩火。

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同時，美國政府警告蘋果不要「玩火」，否則會面臨前所未有的審查。而蘋果官方很快第一時間回應，長江存儲只會用在中國銷售的iPhone手機上面，其他國家銷售的不會採用該晶片。

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