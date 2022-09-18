年年換新iPhone就是有錢人？　綜合計算後證明用Android機才是

iPhone 14早前正式發布，面對新款的iPhone肯定有一批年年換新黨表示要第一時間更換新款的iPhone，每當身邊有這樣的朋友時，你總會不禁的感慨一句，真有錢啊！但年年換iPhone真的很花錢嗎？



剛開始我也以為年年換iPhone真的不划算，但後來自己算了一筆賬後發現，只要你是iPhone用戶，年年換新和一部iPhone用四五年的成本幾乎相當，不信，你看我給你算算。

▼▼▼年年換新iPhone等於有錢人？▼▼▼

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iPhone年年更換最新成本：一年虧1500-2000元左右。

以iPhone 13 128GB版本為例，這款手機的首發價為5999元人民幣（以下均以人民幣計算），而經過1年的使用，目前這款手機在二手市場的價格應該在4300元左右，當然這個價格是需要你自己去二手平台售賣給個人的價格，而且需要機器保持一個比較好的成色。如果你直接賣給回收平台，那目前價格就只有3500元左右。綜合算下來自己所付出金錢的情況下，一年虧1500-2000元左右。

以iPhone 12 Pro 128GB版本為例，這款手機當年的首發價為8499元人民幣，經過2年的使用，目前這款手機二手市場銷售給個人的價格是在4200元左右，單年虧損在2100元左右。

iPhone一部用四年成本：一年虧損1600元左右

以iPhone X為例，筆者在2018年曾經買過一部iPhone X 256GB的手機，當時京東購入價格為7999元人民幣，經過4年使用，目前這款手機的殘值自己售賣的情況下，還能賣1500元左右。綜合計算下來四年虧損6500元左右，單年虧損1600元左右。

彩蛋：如果你用Android高端機一年虧多少？

小米11 Ultra是2021年3月份發布的機器，當時12+256GB首發價為6499元，目前這款手機同配置的二手價格為3200元左右，綜合計算下來1年半時間虧損了3300元，單年虧損2200元。

算完這筆賬，我勸你還是去買iPhone吧，而且最好是年年換新

從綜合計算來看，每年更換iPhone和一部iPhone用到壞的成本幾乎是相持平或者略差幾百元的區別，本質上來說iPhone的市場行情還是比較穩定。所以年年換新iPhone也並非是有錢人的專屬。年年換新iPhone不僅不會虧什麼錢，而且還能年年體驗新機，還是很不錯的。

而比較有趣的是，相較於iPhone，敢用Android旗艦的才是真正有錢人，因為1年的虧損是超過2000元的，比iPhone還高，要知道我們用機成本並非機器購買價格所決定的，主要取決於機器賣出去後，你折損的價格。從折損價格來看，部分國產Android高端機其實單年的使用成本是最高的。

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