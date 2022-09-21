小米Civi 2與Hello Kitty聯名　僅重171.8克　主打女性市場

在經過9月20日晚的預熱之後，9月21日上午10點，小米正式官宣了新機小米Civi 2，其將於9月27日下午兩點發布。



小米官方曾提前釋出過該機與知名IP《Hello Kitty》的聯名海報，很多米粉表示「雙廚狂喜」。

小米Civi 2將與Hello Kitty聯名，手機規格上以輕薄為重點，主打女性市場。

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根據之前的曝光消息，這款小米Civi2將搭載第一代驍龍7移動平台，前置鏡頭堆料，功能性也有所變動。也有消息曝光表示其將採用一塊6.55英寸+120Hz刷新率的AMOLED顯示屏，而且後置三攝相機模組，並且支援67W快充。

該機將定位女性市場，延續上一代的輕薄特性，工業設計也有望迎來新突破。

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